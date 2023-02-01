"Крышевание" проституции: СБУ разоблачила руководство Департамента миграционной полиции на масштабных схемах

Служба безопасности при содействии и.о. Министра внутренних дел Игоря Клименко и руководства столичной полиции нейтрализовала организованную преступную группировку, которая действовала под руководством Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали заместителя начальника Департамента миграционной полиции, руководителя отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцати участников группировки", — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, чиновники "прикрывали" деятельность разветвленной сети мест разврата в Киеве.

К таким «заведениям» подбирали девушек от 18 до 30 лет с уязвимым психо-эмоциональным состоянием.

Кроме этого, они создали сеть специализированных групп в мессенджерах, в которых администраторы подыскивали гражданок для предоставления интимных услуг за деньги, в том числе "эскорта".

Сутенеры предлагали им поездки к клиентам в разных областях Украины, а также отправляли за границу.

Стоимость "услуг" составляла от 500 до 10 тысяч долларов за ночь.

В рамках уголовного производства сотрудники Службы безопасности провели более 30 обысков по адресам пребывания фигурантов, в том числе в административных зданиях Национальной полиции Украины.

На основании собранных доказательств более 20 лицам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией);

ст. 302 (создание или содержание мест разврата);

ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки.

Добавим, что фигуранты дела с сексуальным насилием вроде бы не жалеет о своем поступке. Тому есть подтверждение – публикации в соцсетях блоггера.

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