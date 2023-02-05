"Крышевание" проституции: суд арестовал руководство Департамента миграционной полиции

Печерский районный суд Киева арестовал на 2 месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции НПУ.

Он "прикрывал" деятельность преступной группировки сутенеров, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией); ст. 302 (создание или содержание мест разврата); ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) – говорится в сообщении.

Также суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании мер еще трем задержанным, которые вербовали женщин к предоставлению интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта". Их арестовали с возможностью внесения залога в сумме около 800 тысяч гривен каждому.

Напомним, 1 февраля правоохранители нейтрализовали организованную преступную группировку, которая "крышевала проституцию" под руководством Департамента миграционной полиции НПУ. Их "прибыль" составляла более 50 миллионов гривен в месяц.

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