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"Ксенофобия только растет": Сибига о распространении антиукраинских настроев в Польше
В Польше фиксируется рост антиукраинских настроев и случаев агрессии против граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, речь идет о системных проявлениях ксенофобии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ухудшение отношения поляков к украинцам. Министр рассказал, как меняется отношение поляков к украинцам и что на это влияет.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини».
Сибига об отношении поляков к украинцам
Министр иностранных дел сообщил, что отношение поляков к украинцам существенно ухудшается:
«Мы уже видим существенный рост антиукраинских настроев в Польше. Я как министр получаю сейчас информацию по фактам, а их очень много в разных регионах Польши, нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей в школах», — говорит Сибига.
По его словам, эти случаи проговаривались с польскими дипломатическими каналами, ведь такие случаи ксенофобии трудно найти в других странах. Также Сибига добавил, что неприязнь к украинцам в Польше продолжает расти.
«Ксенофобия по отношению к украинцам только наращивается и растет. Это сейчас представляет угрозу для их жизни. Поэтому нам очень важно, чтобы эмоции были отложены в сторону», — добавляет министр.
Сибига заявил, что у Украины и Польши есть позитивный опыт, но важно, чтобы у обеих стран была воля на преодоление ненависти. Украина к честному и равноправному диалогу готова.
Также чиновник добавил, что роль Украины из-за полномасштабной войны сейчас растет, нравится это кому-то или нет. И Украина теперь не должна никому ничего доказывать.
«Поэтому давайте работать. Мы ценим всю помощь, которая была оказана. Мы ценим тот трек, который у нас есть с нашими польскими друзьями. Я уверен, что мы найдем эти точки взаимного прикосновения», — заключил Сибига.
В Польше ухудшается отношение к украинцам
Напомним, что отношение поляков к украинцам в Польше в последнее время заметно ухудшилось, несмотря на значительный вклад наших граждан в польскую экономику.
Как отметил посол Украины в Польше Василий Боднар, нужно четко разделять восприятие самой войны и отношение к мигрантам. Большинство польского общества и правительство ясно осознают угрозу со стороны РФ и поддерживают борьбу Украины.
Исключение разве что составляют радикальные силы вроде партии «Конфедерация» Гжегожа Брауна, которая продвигает антиукраинские лозунги.
В то же время, бытовые настроения относительно украинцев внутри страны ухудшаются из-за вопросов исторической памяти, приграничных споров и экономических факторов. Эмпатия до сих пор присутствует, но на ситуацию негативно влияют стереотипы и использование украинской темы в политической гонке.
Как в Польше оценивают отношение Зеленского
Напомним, в Польше провели социологический опрос United Surveys по заказу Wirtualna Polska по оценке отношения Владимира Зеленского к их стране. По результатам исследования, более половины поляков (58,3%) считает это отношение негативным, из которых 33,7% — «скорее негативным» и 24,6% — «однозначно негативным».
В то же время положительно оценивают позицию украинского президента 30,1% опрошенных. 11,6% респондентов не определились с ответом. Опрос также выявил значительные политические разногласия среди граждан. В частности, избиратели правящей коалиции настроены более благосклонно: 41% из них видят положительное отношение Зеленского к Польше, тогда как 39% оценивают его как негативное.
В противоположность им, среди сторонников оппозиционных партий доминирует резкая критика — 83% респондентов считают отношение украинского лидера к Польше негативным.