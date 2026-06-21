"Ксенофобия только растет": Сибига о распространении антиукраинских настроев в Польше

В Польше растут антиукраинские настрои / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ухудшение отношения поляков к украинцам. Министр рассказал, как меняется отношение поляков к украинцам и что на это влияет.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини».

Сибига об отношении поляков к украинцам

Министр иностранных дел сообщил, что отношение поляков к украинцам существенно ухудшается:

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«Мы уже видим существенный рост антиукраинских настроев в Польше. Я как министр получаю сейчас информацию по фактам, а их очень много в разных регионах Польши, нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей в школах», — говорит Сибига.

По его словам, эти случаи проговаривались с польскими дипломатическими каналами, ведь такие случаи ксенофобии трудно найти в других странах. Также Сибига добавил, что неприязнь к украинцам в Польше продолжает расти.

«Ксенофобия по отношению к украинцам только наращивается и растет. Это сейчас представляет угрозу для их жизни. Поэтому нам очень важно, чтобы эмоции были отложены в сторону», — добавляет министр.

Сибига заявил, что у Украины и Польши есть позитивный опыт, но важно, чтобы у обеих стран была воля на преодоление ненависти. Украина к честному и равноправному диалогу готова.

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Также чиновник добавил, что роль Украины из-за полномасштабной войны сейчас растет, нравится это кому-то или нет. И Украина теперь не должна никому ничего доказывать.

«Поэтому давайте работать. Мы ценим всю помощь, которая была оказана. Мы ценим тот трек, который у нас есть с нашими польскими друзьями. Я уверен, что мы найдем эти точки взаимного прикосновения», — заключил Сибига.

В Польше ухудшается отношение к украинцам

Напомним, что отношение поляков к украинцам в Польше в последнее время заметно ухудшилось, несмотря на значительный вклад наших граждан в польскую экономику.

Как отметил посол Украины в Польше Василий Боднар, нужно четко разделять восприятие самой войны и отношение к мигрантам. Большинство польского общества и правительство ясно осознают угрозу со стороны РФ и поддерживают борьбу Украины.

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Исключение разве что составляют радикальные силы вроде партии «Конфедерация» Гжегожа Брауна, которая продвигает антиукраинские лозунги.

В то же время, бытовые настроения относительно украинцев внутри страны ухудшаются из-за вопросов исторической памяти, приграничных споров и экономических факторов. Эмпатия до сих пор присутствует, но на ситуацию негативно влияют стереотипы и использование украинской темы в политической гонке.

Как в Польше оценивают отношение Зеленского

Напомним, в Польше провели социологический опрос United Surveys по заказу Wirtualna Polska по оценке отношения Владимира Зеленского к их стране. По результатам исследования, более половины поляков (58,3%) считает это отношение негативным, из которых 33,7% — «скорее негативным» и 24,6% — «однозначно негативным».

В то же время положительно оценивают позицию украинского президента 30,1% опрошенных. 11,6% респондентов не определились с ответом. Опрос также выявил значительные политические разногласия среди граждан. В частности, избиратели правящей коалиции настроены более благосклонно: 41% из них видят положительное отношение Зеленского к Польше, тогда как 39% оценивают его как негативное.

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В противоположность им, среди сторонников оппозиционных партий доминирует резкая критика — 83% респондентов считают отношение украинского лидера к Польше негативным.

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