КСУ принял к рассмотрению две жалобы Коломойского по поводу пренебрежения правами человека – адвокаты

С двумя жалобами Коломойского из-за пренебрежения правами человека будет разбираться КСУ.
Конституционный Суд принял к рассмотрению две конституционные жалобы Игоря Коломойского по поводу пренебрежения правами человека в нормах Уголовного процессуального кодекса Украины.
Как сообщила защита Игоря Коломойского, бизнесмен обратился в КСУ с жалобами на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК Украины), которые фактически позволяют применять неограниченный размер залога и запрещают обжалование определений следственного судьи к Верховному Суду. Речь идет об абзаце пятом части пятой статьи 182 и части четвертой статьи 424 УПК Украины.
Конституционный Суд Украины признал жалобы бизнесмена приемлемыми и такими, которые подлежат рассмотрению коллегией суда.
В связи с этим защита Коломойского сообщила, что будет использовать все доступные инструменты защиты, чтобы положить конец своевольному пренебрежению правами человека и астрономическим миллиардным залогам.
"Мы используем все доступные нам инструменты защиты. Если закон позволяет своевольное пренебрежение правами человека – мы будем обжаловать такой закон. Надеемся, что Конституционный Суд положит конец астрономическим миллиардным залогам, которые даже невозможно обжаловать в Верховный Суд", – прокомментировал новость адвокат Александр Лысак.
"Дело" Игоря Коломойского
Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог. Однако Коломойский до сих пор находится в заключении.
Дело, по которому бизнесмен до сих пор находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "Приватбанка".
Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.
Кроме того, стало известно, что международные эксперты IAC ISHR нашли нарушения в деле Коломойского.
В общей сложности 61-летний Игорь Коломойский, которые жалуется на ухудшение состояния здоровья, находится в СИЗО уже почти 13 месяцев.
ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле, и выяснял, что "предъявляют" бизнесмену и что не так с обвинениями.
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