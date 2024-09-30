КСУ принял к рассмотрению две жалобы Коломойского по поводу пренебрежения правами человека – адвокаты

Конституционный Суд принял к рассмотрению две конституционные жалобы Игоря Коломойского по поводу пренебрежения правами человека в нормах Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщила защита Игоря Коломойского, бизнесмен обратился в КСУ с жалобами на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК Украины), которые фактически позволяют применять неограниченный размер залога и запрещают обжалование определений следственного судьи к Верховному Суду. Речь идет об абзаце пятом части пятой статьи 182 и части четвертой статьи 424 УПК Украины.

Конституционный Суд Украины признал жалобы бизнесмена приемлемыми и такими, которые подлежат рассмотрению коллегией суда.

В связи с этим защита Коломойского сообщила, что будет использовать все доступные инструменты защиты, чтобы положить конец своевольному пренебрежению правами человека и астрономическим миллиардным залогам.

"Мы используем все доступные нам инструменты защиты. Если закон позволяет своевольное пренебрежение правами человека – мы будем обжаловать такой закон. Надеемся, что Конституционный Суд положит конец астрономическим миллиардным залогам, которые даже невозможно обжаловать в Верховный Суд", – прокомментировал новость адвокат Александр Лысак.

"Дело" Игоря Коломойского

Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог. Однако Коломойский до сих пор находится в заключении.

Дело, по которому бизнесмен до сих пор находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "Приватбанка".

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.

Кроме того, стало известно, что международные эксперты IAC ISHR нашли нарушения в деле Коломойского.

В общей сложности 61-летний Игорь Коломойский, которые жалуется на ухудшение состояния здоровья, находится в СИЗО уже почти 13 месяцев.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле, и выяснял, что "предъявляют" бизнесмену и что не так с обвинениями.

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