Кто будет финансировать новую ракетную программу Украины: Умеров сообщил подробности

Министерство обороны Украины создало мощную ракетную программу. Уже есть предварительная устная договоренность с западными партнерами о ее финансировании.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"С этого года Министерство обороны берет лидерство в этом вопросе, мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная, мы уже обменялись с партнерами и ожидаем, сколько из той возможности, с которой мы можем строить ракеты и дроны, они будут поддерживать. Но они уже предоставили нам пока устное согласие на то, что они будут финансировать это", – сказал министр.

Он отметил, что украинская сторона в ближайшее время ожидает получения окончательных ответов от партнеров. В то же время Рустем Умеров подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая уже успешно реализуется.

Напомним, что Украина вдвое увеличила производство оружия в этом году. По словам Шмыгаля, в этом году заключены контракты более чем на 1 млн дронов. Также растет производство боеприпасов для артиллерии, которые являются дефицитными.

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