Кто будет новым генпрокурором – СМИ назвали неожиданную кандидатуру

По информации СМИ, в ОП новым генпрокурором хотят видеть Руслана Кравченко.
Новым генеральным прокурором вместо Андрея Костина могут назначить Руслана Кравченко, являющегося главой Киевской областной государственной администрации.
Об этом пишет Radio NV со ссылкой на собственные источники в Офисе генпрокурора и Верховной Раде.
"Он — компромиссная фигура, которую можно провести через парламент", — утверждает источник издания.
Другой источник сообщил, что кандидатуру Кравченко в ОП рассматривали давно, ведь кандидатура действующего главы Одесской ОГА Олега Кипера "не соберет голосов в парламенте". В то же время председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко, которого, по словам источника, ранее в ОП планировали назначить на эту должность, сейчас обвиняется в незаконном обогащении.
Несколько источников назвали Руслана Кравченко "кандидатурой заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова".
Напомним, что на фоне скандала с МСЭК генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.
Читайте также:
- Радикальные решения и громкие отставки: что сказал Зеленский на фоне скандалов с МСЭК
- Ликвидация МСЭК и возможная отставка: главное из брифинга министра Ляшко
- Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко отказался от ценной картины, ссылаясь на антикоррупционное законодательство