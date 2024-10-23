Кто будет новым генпрокурором – СМИ назвали неожиданную кандидатуру

По информации СМИ, в ОП новым генпрокурором хотят видеть Руслана Кравченко.

Новым генеральным прокурором вместо Андрея Костина могут назначить Руслана Кравченко, являющегося главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом пишет Radio NV со ссылкой на собственные источники в Офисе генпрокурора и Верховной Раде.

Также читайте Назначен новый начштаба Сил беспилотных систем: СМИ назвали имя

"Он — компромиссная фигура, которую можно провести через парламент", — утверждает источник издания.

Другой источник сообщил, что кандидатуру Кравченко в ОП рассматривали давно, ведь кандидатура действующего главы Одесской ОГА Олега Кипера "не соберет голосов в парламенте". В то же время председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко, которого, по словам источника, ранее в ОП планировали назначить на эту должность, сейчас обвиняется в незаконном обогащении.

Несколько источников назвали Руслана Кравченко "кандидатурой заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова".

Напомним, что на фоне скандала с МСЭК генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

Читайте также:

Полетели головы на самом высоком уровне. Скандалы с МСЭК повлекли последствия

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.