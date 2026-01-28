Кто будет отвечать за "малую ПВО": Федоров рассказал, как Украина усиливает защиту от дронов

Украинское небо под защитой / © ТСН

В Украине идет трансформация системы «малой» противовоздушной обороны для более эффективного противодействия массированным атакам российских дронов. Министерство обороны изменяет подходы к защите неба и формирует отдельное командование «малой» ПВО.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

«Недавно состоялось назначение одного из самых эффективных командиров Лазаря заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ. Под его руководством формируется командование „малой“ ПВО — это направление возглавил полковник Евгений Хлебников», — сообщил он.

Основная задача нового подразделения — создание системы, способной оперативно реагировать на изменение тактики врага, анализировать угрозы и эффективно перехватывать вражеские беспилотники и другие воздушные цели.

Что известно о Хлебникове — руководителе командования «малой» ПВО

В Минобороны отмечают, что у Евгения Хлебника значительный боевой и управленческий опыт. Он проходил службу в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил, работал в Генеральном штабе по направлению развития ПВО, а с начала полномасштабного вторжения руководил применением Bayraktar во время обороны Киева и Черниговщины.

Также Хлебников принимал участие в планировании операции по освобождению острова Змеиный и был участником боев за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

В ближайшее время планируется усилить систему управления «малой» ПВО в каждом регионе и сформировать мощную команду для дальнейшего развития этого направления.

В Минобороны отмечают, что это только первые шаги обновленной команды ведомства в создании действенной многоуровневой системы защиты украинского неба.

Напомним, ранее в Минобороны анонсировали создание дроново-штурмовых подразделений с новой доктриной применения БПЛА. Министр Федоров привел пример успешной и уникальной операции в Купянске и подчеркнул, что будущее будет за вновь созданными подразделениями.