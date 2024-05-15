Кто будет отвечать за неявку военнообязанных работников предприятий в ТЦК: в ВР ответили

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал о механизме, который вводится со вступлением в силу новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Во время мобилизации в Украине после 18 мая руководители предприятий будут отвечать за неявку своих военнообязанных работников в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко сообщил об этом в эфире "Киев 24".

"До 18 мая работает следующий механизм. Действительно, руководитель издает приказ об уведомлении такого работника и может этот приказ отправить в ТЦК, и таким образом снимает с себя ответственность. То есть дальше руководитель не отвечает, будет ли военнообязанный работник идти в ТЦК или нет" будет — он свою часть юридического вопроса выполнил, известил военнообязанного работника, издав приказ..." — отметил он.

А после 18 мая юридически вопрос доставки такого работника переводится на руководителя предприятия...

"Хочу подчеркнуть: как это будет на практике пока из постановлений Кабинета министров не совсем понятно. Я думаю, что еще какие-то дополнительные механизмы будут дорабатывать-разрабатывать. Но я так думаю... юридически это будет просто дальше перевода ответственности на руководителя. То есть условно говоря, когда руководитель получит приказ и перечень повесток для работников предприятия, руководитель обязан выдать эти повестки под роспись и обеспечить дальше явку этих работников-военнообязанных в соответствующий центр комплектации., на это должностное лицо налагается соответствующая административная ответственность", – сказал Александр Федиенко.

Напомним, ранее пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, если мобилизованные украинцы имеют желание гарантированно служить на конкретной должности, они могут с помощью рекрутинговых центров выбрать необходимую вакансию.

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