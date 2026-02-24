Александр Стубб / © ТСН

Участие европейских лидеров в переговорах по завершению войны в Украине должно быть скоординированным, а право на голос Европа получила благодаря масштабной финансовой поддержке Киева.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии.

По словам финского лидера, за последний год ситуация вокруг мирного урегулирования претерпела два принципиальных изменения. Во-первых, сейчас переговоры уже реальный процесс, в отличие от аналогичного периода прошлого года. Уже есть конкретные документы и регулярный обмен информацией о содержании диалога.

Вторым важным изменением Стубб назвал уровень вовлеченности Европы в финансирование потребностей Украины. Он подчеркнул, что поскольку европейские страны фактически оплачивают расходы, связанные с войной, они должны иметь свой голос в процессе разработки мирных соглашений.

«А второе отличие в том, что сейчас Европа платит за войну. И это уже дает нам определенное право, определенный голос. Но если бы и кто бы у нас представлял, это должно быть скоординировано. И, конечно, господин президент Зеленский это будет решать», — заявил Александр Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что любое представительство Европы на переговорах должно быть четко согласовано, а окончательное решение по формату участия партнеров остается за президентом Украины Владимиром Зеленским. В настоящее время европейские лидеры продолжают обсуждение механизмов интеграции в этот процесс.

Последние новости о мирных переговорах Украины с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую трехстороннюю встречу Украины, США и РФ. Она может состояться в течение недели или 10 дней.

Ранее он подтвердил, что во время переговоров с США обсуждали скорейшее завершение войны, но без территориальных уступок.

Кроме этого, руководитель ОПУ Кирилл Буданов отмечал, что новый раунд встреч между Украиной и РФ может состояться уже на этой неделе — 26–27 февраля. Этот момент, предполагает он, может стать решающим: либо стороны найдут общий язык для мира, либо боевые действия не прекратятся.