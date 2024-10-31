Кто будет управлять элитным имуществом предателя Захарченко: АРМА объявило конкурсы

Большинство этих объектов расположены в самых престижных локациях.
Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс по отбору управляющего и оценщика на арестованное имущество бывшего министра внутренних дел времен Януковича – Виталия Захарченко. Среди активов: элитные поместья, земельные участки, квартиры в центре Киева и паркоместа.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По решению Печерского районного суда г. Киева в управление АРМА передан такой перечень элитной недвижимости:
- три квартиры премиум-класса в центре Киева общей площадью более 600 кв.
- жилой дом площадью 647 кв. по ул. Добровольческих батальонов в г. Киеве;
- роскошное поместье площадью почти 1300 кв. в с. Романков Обуховский район;
- 6 машиномест в престижных жилых комплексах столицы;
- 15 земельных участков общей площадью более 5 га в Печерском районе Киева и Обуховском районе Киевской области.
Глава Елена Дума подчеркнула, что АРМА работает над тем, чтобы имущество преступников, в частности, лиц, причастных к расстрелам на Майдане и коррупционным схемам времен режима Януковича, не простаивало, а приносило пользу государству и украинскому народу.
"Передача этих активов в эффективное управление – это восстановление справедливости и конкретный экономический результат для страны", – подчеркнула она.
Принять участие в конкурсах по отбору управляющего и оценщика имущества могут все желающие, кроме представителей государства-агрессора.
Напомним, что Министерство обороны Украины ввело изменения в перечень имущества для возвращения после службы.
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