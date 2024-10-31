Кто будет управлять элитным имуществом предателя Захарченко: АРМА объявило конкурсы

Большинство этих объектов расположены в самых престижных локациях.

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс по отбору управляющего и оценщика на арестованное имущество бывшего министра внутренних дел времен Януковича – Виталия Захарченко. Среди активов: элитные поместья, земельные участки, квартиры в центре Киева и паркоместа.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По решению Печерского районного суда г. Киева в управление АРМА передан такой перечень элитной недвижимости:

Также читайте Несплата штрафу від ТЦК ухилянтом: як стягуватимуть майно

три квартиры премиум-класса в центре Киева общей площадью более 600 кв.

жилой дом площадью 647 кв. по ул. Добровольческих батальонов в г. Киеве;

роскошное поместье площадью почти 1300 кв. в с. Романков Обуховский район;

6 машиномест в престижных жилых комплексах столицы;

15 земельных участков общей площадью более 5 га в Печерском районе Киева и Обуховском районе Киевской области.

Глава Елена Дума подчеркнула, что АРМА работает над тем, чтобы имущество преступников, в частности, лиц, причастных к расстрелам на Майдане и коррупционным схемам времен режима Януковича, не простаивало, а приносило пользу государству и украинскому народу.

"Передача этих активов в эффективное управление – это восстановление справедливости и конкретный экономический результат для страны", – подчеркнула она.

Принять участие в конкурсах по отбору управляющего и оценщика имущества могут все желающие, кроме представителей государства-агрессора.

Напомним, что Министерство обороны Украины ввело изменения в перечень имущества для возвращения после службы.

Читайте также: