Кто будет встречать выходные без света: "Укрэнерго" анонсировало графики отключений на 10 января

Отключение света в Украине в субботу, 10 января

Реклама

НЭК «Укрэнерго» сообщила о введении графиков почасовых отключений для бытовых потребителей на субботу, 10 января. Кроме того, будут действовать ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Энергетики вынуждены вернуться к ограничениям потребления из-за значительных повреждений инфраструктуры. Завтра отключения коснутся каждого региона.

Реклама

Какие ограничения будут действовать

Согласно распоряжению диспетчерского центра, 10 января будут применяться два типа ограничений:

Для бытовых потребителей: графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях.

Для промышленности: графики ограничения мощности (ГОМ).

Главная причина таких мер — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, что существенно уменьшило генерацию и возможности передачи электроэнергии.

Где смотреть график

В «Укрэнерго» отмечают: ситуация в энергосистеме динамичная и может изменяться. Точное время отключения по вашему адресу формирует местный оператор системы распределения.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, графики отключений для всех очередей бытовых потребителей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.

Энергетики также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сеть.

Напомним, зимняя непогода осложняет ситуацию в энергетической системе Украины, которая страдает от обстрелов российской террористической армии. Самыми чувствительными факторами стали метели и мокрый снег, что приводит к обрывам линий электропередачи.