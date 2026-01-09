- Дата публикации
Кто будет встречать выходные без света: "Укрэнерго" анонсировало графики отключений на 10 января
Завтра, 10 января, ситуация в энергосистеме Украины будет оставаться сложной.
НЭК «Укрэнерго» сообщила о введении графиков почасовых отключений для бытовых потребителей на субботу, 10 января. Кроме того, будут действовать ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Энергетики вынуждены вернуться к ограничениям потребления из-за значительных повреждений инфраструктуры. Завтра отключения коснутся каждого региона.
Какие ограничения будут действовать
Согласно распоряжению диспетчерского центра, 10 января будут применяться два типа ограничений:
Для бытовых потребителей: графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях.
Для промышленности: графики ограничения мощности (ГОМ).
Главная причина таких мер — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, что существенно уменьшило генерацию и возможности передачи электроэнергии.
Где смотреть график
В «Укрэнерго» отмечают: ситуация в энергосистеме динамичная и может изменяться. Точное время отключения по вашему адресу формирует местный оператор системы распределения.
«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.
Кроме того, графики отключений для всех очередей бытовых потребителей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.
Энергетики также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сеть.
Напомним, зимняя непогода осложняет ситуацию в энергетической системе Украины, которая страдает от обстрелов российской террористической армии. Самыми чувствительными факторами стали метели и мокрый снег, что приводит к обрывам линий электропередачи.