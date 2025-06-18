Кто будет жить в Украине после войны и откуда приедут мигранты: прогнозы демографов

Демографический кризис: какие мигранты приедут заменить украинцев / © ТСН.ua

Реклама

Из-за потерь в войне и оттока населения за границу, особенно женщин и детей, Украине предстоит демографический кризис. Эксперты не исключают, что после войны наше государство будет вынуждено приглашать мигрантов, чтобы обеспечить рабочими местами важнейшие отрасли.

Какие мигранты и откуда приедут в Украину, рассказала Элла Либанова — директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи НАНУ в интервью LIGAnet.

Либанова согласилась, что количество мигрантов из стран Третьего мира в Европе и их нежелание ассимилироваться может вызвать тревогу. Однако отметила, что в этом случае «бедность нашей страны является предохранителем».

Реклама

«К нам не поедут те, кто рассчитывает на велфор (в США и ряде других стран — материальная помощь, выделяемая иммигрантам и неимущим — Ред.). Они просто не поедут сюда, потому что у нас помощь копейчана по сравнению с тем, что могут предложить им в богатой стране», — подчеркнула она.

Демограф считает, что в Украину поедут «те, кто хочет работать».

«Работать. И здесь тоже важно, пожалуй, какие сферы. Какие мы сможем предложить условия мигрантам. Сможем ли мы им помочь с изучением языка. Я же сказала, что ничего страшнее этих анклавов, гетто (мигрантов — Ред.) придумать нельзя. И для них и для нас. И для тех, кто приедет, и для тех, кто здесь живет. Сможем ли мы избежать этого», — рассуждает эксперт.

Либанова считает, что миграционную политику будут сформировать, безусловно, на центральном национальном уровне. Но реализовывать ее будут местные власти и громады. И от них многое зависит.

Реклама

«Наших людей нужно готовить к тому, что здесь появятся люди, которые отличаются и извне, и, что важнее, внутренне», — подытожила она.

Ранее демограф Александр Гладун объяснил, смогут ли мигранты помощи решить демографические проблемы в Украине.