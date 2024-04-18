"Кто бы ни стоял за этими инцидентами": ЗАЭС снова атаковали беспилотники, реакция МАГАТЭ шокирует

Гендиректор МАГАТЭ, снова не назвал вещи своими именами и обошел критику в адрес настоящего виновника – Россию.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили об очередной попытке атаки беспилотника сегодня, 18 апреля, на учебный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает пресс-служба Агентства.

В МАГАТЭ "стыдливо" забыли уточнить, что дрон был российский. Ранее украинская сторона не раз обвиняла РФ в провокациях вокруг ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ на ЗАЭС услышала взрыв по украинскому времени в 10:35 утра 18 апреля. Россияне отказали группе в доступе к учебному центру недалеко от периметра площадки ЗАЭС для оценки инцидента.

"Это третье зарегистрированное нападение на тренировочный центр за последнее время после двух подобных инцидентов на прошлой неделе. На ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находилась на объекте, что сегодняшний дрон "нейтрализован", не уточнив подробностей", — сообщил Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, пока удары дронов не поставили под угрозу ядерную безопасность объекта.

"Но, как я сказал Совету Безопасности ООН несколько дней назад, эти безрассудные нападения должны быть немедленно прекращены", – сказал он.

"Если это подтвердится, это будет чрезвычайно тревожное развитие событий. Кто бы ни стоял за этими инцидентами, они, похоже, игнорируют неоднократные призывы международного сообщества к максимальному военному воздержанию, чтобы предотвратить вполне реальную угрозу серьезной ядерной аварии, которая может иметь значительные последствия для здоровья и окружающей среды и не принесет пользы абсолютно никому", – цинично заявил гендиректор МАГАТЭ, снова не назвав вещи своими именами и минуя критику в адрес настоящего виновника – Россию.

Напомним, 7 апреля российские оккупанты заявили о налете беспилотников на оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре. По их словам, на станцию прилетели по меньшей мере три неизвестных дрона-камикадзе. Впоследствии инцидент подтвердили и ядерщики из МАГАТЭ.

В ГУР причастность Украины к этой атаке отрицали и объяснили, что эти удары БПЛА являются целенаправленной провокацией Кремля.

Между тем, в Генштабе ВСУ предупредили, что Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Украину. В Институте изучения войны (ISW) объяснили, почему россиянам выгодна такая провокация.

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