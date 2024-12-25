Кто чаще всего возвращается на оккупированные территории и какая причина – ответил нардеп

Нардеп Горбенко утверждает, что на оккупированные территории чаще возвращаются мужчины, чем женщины. Хотя признает: официальной статистики, которая бы это подтвердила, не существует.
Никакой официальной статистики о том, сколько украинцев возвращаются на временно оккупированные территории, пока не существует.
Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире "Новости. Live".
По его словам, в основном украинцы возвращаются на ВОТ из-за угрозы так называемой "национализации" их имущества оккупантами. Именно такую причину озвучили на совещании с представителями Офиса президента.
"Без получения бумажки с двуглавым орлом они не смогут зарегистрировать свою собственность. Поэтому первая причина – спасти свое имущество", – говорит депутат.
Горбенко утверждает, что на оккупированные территории чаще возвращаются женщины, чем мужчины.
"Заезжают исключительно женщины. [...] Статистики нет, какое это количество. Но те случаи, когда мужчины возвращаются, тоже дали такие примеры, что их задерживают, и сажают на зомби карантин, едва не пытают, а затем заставляют воевать", – подсмеивал депутат.
Ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк признала, что Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, поэтому люди возвращаются в оккупацию.
Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Максим Ткаченко заявил, что из Мариуполя выехало около 200 тыс. людей. Однако каждый третий вернулся в оккупированный город.
В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук опровергла, что украинцы массово возвращаются на оккупированные территории.
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