Кто должен уйти на фронт: что говорят военные и кого предлагают мобилизовать

В Украине намерены продлить мобилизацию в 2025 году.

Как рассказал министр обороны Рустем Умеров во время собрания "Европейской бизнес ассоциации" 12 ноября, такое решение необходимо для обороны и выполнения военных целей. Напомним, согласно решению Верховной Рады Украины, военное положение и общая мобилизация в Украине продлится до 7 февраля 2025 года.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, нужно мобилизовать до 500 тысяч человек, а Ветеран российско-украинской войны Маси Найем заявил: если за два месяца не мобилизуется 160 тысяч человек, придется подписывать капитуляцию. Мобилизация в стране снизила темп и терпит крах.

ТЦК иногда превышают свои полномочия, устраивая «бусификацию», военнообязанные мужчины ищут способы «отмазаться» от службы. В Верховной Раде думают как привлечь людей на фронт из разных силовых структур, однако представители последних говорят, что должны выполнять другие важные задачи, необходимые для защиты государства.

Что говорят военные, правоохранители и кого нужно мобилизовать – читайте в материале от ТСН.ua.

Уйдут ли ТЦК на фронт?

Недавно нардепка Юлия Яцик предложила вместо территориальных центров комплектования создать сеть рекрутинговых центров, а бывших работников ТЦК отправить на фронт. Мол, люди с боевым опытом должны выполнять другие задачи.

"Работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий. Например, из сегодняшнего количества работников можно создать 10 полноценных бригад", — заявила Юлия Яцик.

Согласился с таким мнением нардеп Алексей Гончаренко. Об этом он написал на своей странице в Telegram. Он считает, что ТЦК должны заменить рекрутинговыми центрами с гражданскими работниками, а люди с боевым опытом должны выполнять другие задачи.

Поддерживает расформирование ТЦК и народный депутат Украины Юрий Камельчук. Он заявил, что этот орган является "неэффективным и некомпетентным". Работу, которую выполняли работники, можно автоматизировать.

По мнению нардепки Марианны Безуглой, ликвидация ТЦК высвободила бы до 50 тысяч военнослужащих. Они вполне могли бы пополнить боевые подразделения.

Как заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин, из работников ТЦК ни одной бригады сформировать нельзя. Это гражданские лица.

Он добавляет, что из них можно создать только условно строительные бригады. "Что касается военнослужащих ТЦК, то приказа об их расформировании — нет", — подчеркнул он.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона отметил, что в украинских ТЦК и СП на сегодняшний день работают 36 тысяч человек. Он также добавил, что семь тысяч работников – это гражданские.

По словам спикера Минобороны, среди военных много ограниченно пригодных, в том числе около трех тысяч женщин.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заметил, что идея расформировать ТЦК и ввести вместо нее новую гражданскую структуру – " пустой популизм, недостойный обсуждения ". Он считает, что проблема заключается не в самой структуре под названием ТЦК, а в ее коррумпированности

Сотрудники правоохранительных органов забронированы

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал в интервью "Радио Свобода", что отправить на фронт полицейских невозможно. По его словам, работники правоохранительных органов забронированы.

В частности, доля полицейских не достигла мобилизационного возраста – 25 лет. По словам министра, в Национальной полиции насчитывается около 17 тысяч человек.

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В частности, у работников полиции режим работы стал намного более жестким, а задач еще больше, также ухудшается криминогенная ситуация.

Комментируя заявления в соцсетях, полицию нужно мобилизовать, потому что правоохранители тренированы и уже умеют обращаться с оружием, министр отметил, что специфика работы полицейских и военных очень разная:

"Полицейский научен применять оружие и силу против преступника, но это не имеет ничего общего с окопами, с инженерными сооружениями, с действиями в составе отделения, взвода или роты. Стрелять из автомата по преступнику или спецназ, который захватывает преступную организацию, например, одно, это действие в городе, но это не то, что действие в поле, в лесу и так далее".

В частности, работники ТЦК и СП вместе с полицией приносят военнообязанным повестки на дом.

Патрульная полиция сопровождает работников ТЦК и СП, когда у них есть общие задачи. В частности, когда повестки выписывают гражданам на дому.

“Мы сопровождаем военнослужащих ТЦК, когда у нас есть общие патрули и общие задачи. Например, когда работник ТЦК хочет прийти к гражданину, вручить ему повестку, домой, например, они сообщают об этом полиции, полицейский всегда рядом для того, чтобы избежать этих нарушений порядка как с одной, так и с другой стороны. Полицейский выступает арбитром. Но самое главное и что прописано в этом законе, что все действия как работника ТЦК, так и работника полиции, так и гражданина обязательно должны сниматься на полицейскую бодикамеру», – рассказал Игорь Клименко в интервью Радио Свобода.

Людей для службы в армии ищут среди медиков и мирных жителей

Народная депутат Анна Скороход рассказала, о том, что медиков в Украине начинают переводить в штурмовики на фронт.

Скороход подтвердила, что есть случаи, когда медиков переводят на боевые должности на "ноль".

"Это действительно правдивая информация. И ко мне непосредственно обращались медики. Перевод задел обычных врачей, медсестер, реабилитологов, которые ну никак не могут стать пехотой, потому что у нас и так огромная нехватка персонала в госпиталях", — подчеркнула нардепка.

"Мы понимаем, что есть еще и вопросы личностей – когда людей просто хоронят на определенных должностях в ротах охраны. Вместо того чтобы отправлять боевые специальности в пехоту или штурмовики, у нас отправляются врачи", – добавила политика.

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В качестве примера она привела своего знакомого – ребилитолога, которого перевели на должность стрелка.

"По приказу это должно быть до 20%. Это приказ Сырского. Он имплементирован командующим Медицинскими силами. Мы его вроде бы немного приостанавливали, но сейчас уже врачи снова звонят и говорят, что происходит то же самое. Ко мне вообще звонят и медсестры, и медбраты, и даже санитары", – рассказала депутат.

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что Командование Медицинских сил ВСУ запланировали от 4 ноября "тайком возобновить отправку медиков в пехоту ". По ее словам, сейчас в пехоту отправляют людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже с Patriot.

Капитан ВСУ Мирослав Борисенко отметил, что 2023-2024 годов на фронт преимущественно мобилизуют жителей сел и маленьких городков, в то же время жители больших городов могут уклоняться от призыва.

Военный высказался, что хотел видеть детей олигархов и президентов. Также Борисенко отметил, что из-за провальной мобилизации сейчас большая проблема в армии. Также капитан ВСУ добавил, что работники ТЦК наиболее активно мобилизуют жителей сел и маленьких городков.

По его мнению, в селах уже не осталось уклоняющихся. Однако командир минометной батареи подчеркнул, что 55-летние мужчины не могут быть эффективными военными. молодежь должна уходить в армию.

Женщины должны взять оружие в руки

Многие политики, а также военные говорят, что в армию должны идти женщины. Ветеранка российско-украинской войны, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская рассказала, что при разумном подходе сейчас это может быть не обязательная мобилизация, а успешный рекрутинг.

По ее словам, женщины, которые пришли добровольно в армию и прошли соответствующую подготовку, смогут занять ряд позиций в тылу, и высвободить десятки тысяч мужчин для фронта.

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По ее мнению, на 11 году войны даже смешно дискутировать вопросы могут ли женщины служить на фронте. По ее словам, на фронте есть блестящие снайперши, операторы дронов, медикини, артиллеристки и т.д. Стоит добавить, что ранее волонтер Берлинска заявляла, что генералов и эксминистров нужно отправить в пехоту.

Евгения Закревская, военная 92-й отдельной штурмовой бригады заявила, что новобранцев в ВСУ не хватает даже на пополнение потерь. Поэтому введение четких сроков службы невозможно и нужно мобилизовать женщин.

В то же время, военная предлагает наладить ротации и активизировать мобилизацию. По ее словам, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин.

"Хотим мы или нет – мы рождены для войны. И от нас зависит, наши дети также рождаются для войны. Этот выбор очень прост: оккупация, эмиграция или сопротивление. Я выбираю сопротивление. И действительно единственный честный выбор именно гражданина государства – это сопротивление ", – отметила Закревская.

Народная депутат Марьяна Безугла поддержала мобилизацию женщин. Об этом она написала в своем Telegram.

"Давно поддерживаю мобилизацию женщин и благодарна Марии за то, что она в очередной раз подняла актуальную тему. В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас у нас незаконная дискриминация мужчин", — написала она.

Безуглая заметила, что мобилизация женщин может уменьшить количество мобилизованных мужчин: "Если будут мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше — это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок".

Безуглая считает, что стоит начать с мобилизации на тыловые должности: "В тылу сейчас много «пристроенных» — тысячи и тысячи мужчин, которые «порешали» и которых боевые подразделения уже заждались».

Напомним, командир бригады "Черный лес" Александр Попов заявил, что без мобилизации военнообязанных не обойтись, поэтому, если люди не хотят служить, они все равно нужны на фронте.

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