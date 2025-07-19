Кто должен вручать повестки: нардеп объяснил роль местных властей в мобилизации

Мобилизация / © ТСН

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В Украине ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек, но главную функцию по комплектованию армии выполняют не местные власти, как предусмотрено законом, а территориальные центры комплектования.

Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат от партии Голос, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Почему сейчас ТЦК занимается тем, чем занимается? Останавливает людей, притягивает, есть какие-то преступные вещи. Но по факту это единственный орган, сейчас комплектующий наши Вооруженные силы», — отметил депутат.

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По его словам, законодательство предусматривает, что именно местные власти должны участвовать в мобилизационных мероприятиях. Однако на практике органы местного самоуправления избегают выполнения своих обязанностей, опасаясь негативной реакции населения.

«Военные в этом вопросе должны играть только завершающую роль — принимать добровольцев, людей, получивших повестки, оформить, и эти люди должны попасть на фронт. Но люди не желают туда идти. И те, кто должен их приводить к военным, — это местная власть, которая практически ничем не занимается», — объяснил Костенко.

Он подчеркнул, что именно Офис Президента и Правительство должны организовать процесс и заставить местные власти выполнять свою функцию, чтобы избежать нынешней практики остановки людей на улицах.

«Есть местные администрации, которые тоже должны это делать. Здесь нужно не ТЦК куда-то передавать, а нужно организовать — это задача Офиса Президента, Правительства. Сделать так, чтобы местные власти работали и выполняли свои функции на местах. И тогда не придется ходить по улице, останавливать людей», — сказал народный депутат.

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Отдельно Костенко признал, что при задержаниях ТЦК иногда нарушаются права граждан. Однако он призвал обратить внимание на масштаб проблемы — по его словам, около 1,5 млн украинцев не обновили данные в ТЦК и не появляются туда добровольно.

«Есть такие случаи. Мы в месяц призываем, чтобы не говорить конкретной цифры, около 30 тысяч личного состава. Да, эти случаи есть, 100%. Но давайте говорить о случаях того, что у нас, пожалуй, 1,5 млн человек, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК. И давайте говорить о случаях, что у нас солдаты на первой линии сидят по 200 дней», — отметил Костенко.

Комментируя перспективы демобилизации, он подтвердил, что это возможно только при эффективной мобилизации. По словам депутата, Верховная Рада уже поручила правительству подготовить соответствующий законопроект, однако этого до сих пор не сделано.

Демобилизация четко зависит от мобилизации людей. Если бы у нас были люди на мобилизацию, возможно, и обсуждался бы вопрос сроков. И я за то, чтобы были четкие сроки. Потому что это конкретная мотивация для людей… ВР дала задачу правительству, чтобы они наработали законопроект о демобилизации. Они должны были это сделать еще год назад. Но они этого не сделали», — подытожил Роман Костенко.

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Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подчеркнул важность проведения мобилизации с четким соблюдением законности и прозрачности в работе территориальных центров комплектования (ТЦК).

Он сообщил, что продолжаются инспекции в ТЦК, направленные на выявление военнослужащих, которые ранее не участвовали в боевых действиях, чтобы направить их на фронт, а уволить раненых. Генерал подчеркнул, что мобилизация не должна становиться неожиданностью для граждан, а территориальные центры должны реформироваться, устраняя коррупционные схемы и нарушения.

Сырский призвал строго реагировать на выявленные нарушения и наказывать виновных. Особые надежды он связывает с новым командующим Сухопутными войсками генерал-майором Геннадием Шаповаловым, который должен обеспечить эффективную, прозрачную и законную работу ТЦК для справедливой мобилизации, отвечающей потребностям общества и защиты Украины.