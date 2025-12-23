Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Программа государственной «зимней поддержки» охватила уже около 18 миллионов граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул, что прием заявок на помощь этого года завершается в ближайшее время. Ключевым термином для украинцев, еще не воспользовавшихся программой, является Сочельник.

«Важно, чтобы заявка была оформлена именно к Рождеству — это последний день оформления заявок на зимнюю поддержку этого года», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавил, что граждане смогут потратить начисленную помощь до июня следующего года, что позволит всем участникам программы воспользоваться ресурсами в удобное для них время.

«И мы видим, что такие формы поддержки действительно работают — прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части света так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрены новые», — заметил Зеленский.

Напомним, уже завтра, 24 декабря, завершается регистрация на получение государственной помощи в рамках программы «Зимняя поддержка».

Ранее сообщалось, что средства «Зимней поддержки» получили не все те, кто подавал заявки . По последним данным, более 13 млн украинцев подали заявления о «зимней тысяче» в «Действия», а на «зимние 6 500» — более 300 тыс. человек. В правительстве говорят, средств хватит.