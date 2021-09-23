"Кто хочет ее выгнать?": в Днепре водитель маршрутки отказался везти женщину с инвалидностью и провоцировал пассажиров (видео)

За женщину вступились другие пассажиры и оплатили ее проезд.

В Днепре водитель городской маршрутки отказался везти по льготе женщину с инвалидностью и пытался вытолкнуть ее из салона авто.

Об этом пишет издание Vgorode.

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Как стало известно, инцидент произошел утром 23 сентября в маршрутки №82. Женщина с инвалидностью зашла в салон и попросилась проехать по льготе. На что водитель ей отказал, сославшись якобы на отсутствие свободных мест для льготников.

"Выходите из машины, я стоячих льготников не везу. Ждите следующую машину и езжайте. При чем тут я? Я закон не нарушаю. Выгоните ее", — сказал мужчина, который отказался представляться.

Кроме того, что водитель не захотел везти женщину, он также агитировал других пассажиров выгнать ее из автомобиля.

"Есть кто-нибудь, кто хочет ее выгнать?» — говорил шофер.

Вместо этого пассажиры заплатили за проезд гражданки, после чего водитель завел авто и поехал.

По данным издания, связаться с перевозчиками оказалось не так-то просто — они не отвечают на звонки. Но представитель транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра заявил, что водителя вызвали в АТП для проведения с ним "профилактических бесед и объявили ему выговор с занесением в личное дело".

Напомним, что в Тернополе возрастет стоимость проезда в общественном транспорте и изменится форма оплаты.

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