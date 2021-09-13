"Кто хочет искупаться?": в Одессе море заполонили медузы, из-за которых отдыхающие не могут зайти в воду

"Кто хочет искупаться?": в Одессе море заполонили медузы, из-за которых отдыхающие не могут зайти в воду

Заметили нашествие медуз на мысе Большой Фонтан.

Медузы из Азовского моря перебрались на Черное. Теперь они атакуют Одессу. Там их настолько много, что туристы буквально не могут зайти в воду.

Видео с медузами пользователи публикуют в социальных сетях.

На кадрах видно, как туристка снимает усыпанный медузами берег мыса Большой Фонтан. В воде их настолько много, что отдыхающие не могут купаться.

"Нашествие медуз в Одессе. Кто хочет искупаться?" — задала риторический вопрос автор видео.

В комментариях к публикации пользователи пишут, что медузы в сентябре для Одессы — не новинка. Такое нашествие якобы было и год назад.

В прошлом году в начале сентября их тоже было полно.

Ежегодно такое.

Каждый год одно и то же. В любой "бухте". В зависимости от течения.

Напомним, что в этом году медуз заметили в Кирилловке. Эксперты же объясняют, что нашествие медуз в первую очередь свидетельствует о том, что море — загрязнено.

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