"Кто хочет искупаться?": в Одессе море заполонили медузы, из-за которых отдыхающие не могут зайти в воду

Заметили нашествие медуз на мысе Большой Фонтан.
Медузы из Азовского моря перебрались на Черное. Теперь они атакуют Одессу. Там их настолько много, что туристы буквально не могут зайти в воду.
Видео с медузами пользователи публикуют в социальных сетях.
На кадрах видно, как туристка снимает усыпанный медузами берег мыса Большой Фонтан. В воде их настолько много, что отдыхающие не могут купаться.
"Нашествие медуз в Одессе. Кто хочет искупаться?" — задала риторический вопрос автор видео.
В комментариях к публикации пользователи пишут, что медузы в сентябре для Одессы — не новинка. Такое нашествие якобы было и год назад.
- В прошлом году в начале сентября их тоже было полно.
- Ежегодно такое.
- Каждый год одно и то же. В любой "бухте". В зависимости от течения.
Напомним, что в этом году медуз заметили в Кирилловке. Эксперты же объясняют, что нашествие медуз в первую очередь свидетельствует о том, что море — загрязнено.