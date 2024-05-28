Кто и как может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам: детали

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Основания для отсрочки по семейным обстоятельствам были изменены.

Об этом говорится в материале NV.

ТЦК проверяют наличие оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, указанных в статье 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, и оформляют соответствующие документы для военнообязанного.

Отсрочка от мобилизации может оформляться с помощью реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", на основании полученных данных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на одну из отсрочок по указанным в законе основаниям. Порядок оформления отсрочки с помощью реестра Оберег определяет Кабинет Министров Украины.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

На отсрочку по семейным обстоятельствам имеют право:

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений, осуществленная на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный сахарный паралич, диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.

Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детями), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на иждивении которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, умершего (погибло), признано пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлено умершим, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико -социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Опекун лица, признанного судом недееспособным.

Лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Что касается мобилизации мужчины, если жена имеет третью группу инвалидности, то такие военнообязанные имеют право на отсрочку при определенных условиях. Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обяз обязаны их содержать (не считая случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в неизменном уходе, находятся под арестом (не считая домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения либо лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

Члены семьи второй ступени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или если члены семьи первой ступени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). При отсутствии членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Напомним, работники территориальных центров комплектования могут потребовать от военнообязанных показать военный билет. Впрочем, такое право имеют не только они. Детальнее — по ссылке.

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