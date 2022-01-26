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Кто и при каких условиях может досрочно выйти на пенсию в Украине

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Кто и при каких условиях может досрочно выйти на пенсию в Украине

Достроковый выход на пенсию в Украине: кто может рассчитывать? / pixabay.com

Украинским законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию. Однако этим правом могут воспользоваться не все. Кто может досрочно выйти на пенсию и какие условия нужны для этого – читайте в материале ТСН.ua.

На официальном портале Пенсионного Фонда Украины рассказали, какая категория пенсионеров и при каких условиях имеет право на досрочный выход на пенсию.

На досрочный выход на пенсию в 2022 году могут рассчитывать:

  • мужчины, возраст которых 55 лет, а страховой стаж не менее 25 лет;
  • женщины старше 50 лет со страховым стажем не менее 20 лет.

Кроме того, досрочный выход на пенсию возможен при условии, если лицо:

  • занимает должность в начальствующем или рядовом составе органов внутренних дел;
  • работает полицейским (и участвовал в боевых действиях в контртеррористических операциях);
  • или получило инвалидность в результате контузии, ранения или увечья.

Досрочный выход на пенсию в 2022 году: что нужно делать

Гражданин должен обратиться в территориальный орган Пенсионного Фонда Украины через структурное подразделение с удостоверением установления соответствующего статуса. Также необходимо предоставить все документы, которые могут подтвердить участие в боевых действиях, страховой стаж, возраст.

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