Кто и при каких условиях может досрочно выйти на пенсию в Украине

Украинским законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию. Однако этим правом могут воспользоваться не все. Кто может досрочно выйти на пенсию и какие условия нужны для этого – читайте в материале ТСН.ua.
На официальном портале Пенсионного Фонда Украины рассказали, какая категория пенсионеров и при каких условиях имеет право на досрочный выход на пенсию.
На досрочный выход на пенсию в 2022 году могут рассчитывать:
- мужчины, возраст которых 55 лет, а страховой стаж не менее 25 лет;
- женщины старше 50 лет со страховым стажем не менее 20 лет.
Кроме того, досрочный выход на пенсию возможен при условии, если лицо:
- занимает должность в начальствующем или рядовом составе органов внутренних дел;
- работает полицейским (и участвовал в боевых действиях в контртеррористических операциях);
- или получило инвалидность в результате контузии, ранения или увечья.
Досрочный выход на пенсию в 2022 году: что нужно делать
Гражданин должен обратиться в территориальный орган Пенсионного Фонда Украины через структурное подразделение с удостоверением установления соответствующего статуса. Также необходимо предоставить все документы, которые могут подтвердить участие в боевых действиях, страховой стаж, возраст.
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