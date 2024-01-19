Кто и сколько следил за командой журналистов Bihus.Info: новые детали скандала

Кроме прослушиваний телефонов неизвестные как-то попали в домики в комплексе, где редакция праздновала новогодний корпоратив.

За командой журналистов-расследователей Bihus.Info во время их корпоратива следили не менее 30 человек. Неизвестные установили камеры наблюдения во всех отельных номерах, где находились журналисты.

Об этом сообщили Bihus.Info.

Журналисты смогли пообщаться с персоналом этнографического комплекса "Украинское село", расположенного под Киевом. Там команда Bihus.Info праздновала новогоднюю вечеринку. Тогда в их комплекс заехали другие люди, которые и могли заниматься прослушиванием и съемкой журналистов.

Сотрудники поделились информацией, что примерно 30 человек, якобы собравшихся на корпоратив, умолкали каждый раз, когда в ресторан заходили сотрудники. По предположению журналистов, эти люди прибыли для того, чтобы установить камеры видеонаблюдения.

По данным журналистов, камеры установили во всех помещениях, забронированных командой Bihus.Info, кроме конференц-зала. Отмечается, что слежка велась и в спальнях журналистов. Большинство из них – женщины.

Сотрудники этнокомплекса рассказали, что видели в комнатах устройства, похожие на пожарную сигнализацию, однако, когда вторично заходили в спальни, девайсов, похожих на небольшие коробки, уже не было. На следующий день большинство людей, устанавливавших камеры, уехали, но на территории комплекса осталась небольшая "оперативная группа", которая корректировала внешние камеры и обходила территорию этнокомплекса.

Напомним, журналист Денис Бигус сообщил, что длительный период за членами команды следят, поскольку разговоры собеседников проекта были смонтированы из эпизодов, между которыми месяцы времени.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова сообщил, что обратится в СБУ по поводу прослушивания журналистов Bihus.info. Парламентарии также соберутся на заседание по другим фактам давления на журналистов.

Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконной прослушки и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.

По данному факту возбуждено уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).