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Кто играет значительную роль сейчас в боях на Курщине со стороны РФ: объяснение ЦПД СНБО

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Кто играет значительную роль сейчас в боях на Курщине со стороны РФ: объяснение ЦПД СНБО

Карта эвакуции из Курской области. Фото из телеграмм-каналов

Диктатор требует "исправить ошибки".

Президент РФ Путин приказал руководителю ФСБ Бортникову исправлять свои ошибки и воевать за Курщину. Дюмин уже не справился с задачей выиграть это сражение для РФ до октября.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Но значительную роль сейчас в боях на Курщине со стороны РФ играет ФСБ. Именно они, по мнению в Кремле, провалились и допустили потерю части Курщины. Поэтому от ФСБ требуют нести главные потери в боях. И это единственный шанс Бортникова не потерять кресло", – объяснил Коваленко.

Тем временем Силы обороны продолжают удачные действия на Курщине. Пока детали не разглашаются.

Напомним, спецназовцы Федеральной службы безопасности России, которым Владимир Путин поручил совершить контртеррористическую операцию в Курской области, не имеют для этого достаточной подготовки и оборудования.

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