Диктатор требует "исправить ошибки".
Президент РФ Путин приказал руководителю ФСБ Бортникову исправлять свои ошибки и воевать за Курщину. Дюмин уже не справился с задачей выиграть это сражение для РФ до октября.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"Но значительную роль сейчас в боях на Курщине со стороны РФ играет ФСБ. Именно они, по мнению в Кремле, провалились и допустили потерю части Курщины. Поэтому от ФСБ требуют нести главные потери в боях. И это единственный шанс Бортникова не потерять кресло", – объяснил Коваленко.
Тем временем Силы обороны продолжают удачные действия на Курщине. Пока детали не разглашаются.
Напомним, спецназовцы Федеральной службы безопасности России, которым Владимир Путин поручил совершить контртеррористическую операцию в Курской области, не имеют для этого достаточной подготовки и оборудования.
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