"Кто их сюда пустил": мариупольцы сокрушаются на произвол военных и строителей РФ

оккупанты давно превратили жизнь мариупольцев в сплошной ужас.

Да, с российской оккупацией в Мариуполь ворвался беспредел. Притязания к женщинам, аварии с участием русских военных, исчезли люди – все это новые реалии жителей города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Что известно об инциденте

Как рассказала мариупольчанка, приезжие из России банда мужчин пыталась ворваться в нее домой. Муж женщины вышел, чтобы попросить их не шуметь. Вместо этого они напали на владельца дома.

Женщина отправилась в расположенную рядом военную комендатуру, но в ответ услышала получившую агрессивный крик. Не выдержав бездействия, пострадавшая получила телефон и начала их снимать. Мужчины заявляли, что являются строителями.

К сожалению, сотрудник военной комендатуры решил встать на сторону приезжих россиян. Он стал отбирать телефон и хватать женщину за руки.

"Кто ввозит сюда этих наволочей, кто позволяет им произвол", – написала она.

В Мариуполе россияне грабят людей и домагаются женщин

Заметим, кафиры селят мариупольцев в общежития. После оккупации города людям обещали квартиры в новостройках. Строительство одной из многоэтажек продолжается. Правда, квартиры там будут продавать в ипотеку, рассчитывая на то, что их будут покупать россияне. Мариупольцам же остается "радоваться" спальным местам и лежать штабелями.

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