Кто имеет право на долю в наследстве даже вопреки завещанию

Завещание представляет собой личное распоряжение физического лица на случай своей смерти / © Pixabay

Реклама

Наследование — это правоотношение, возникающее после смерти лица, когда его имущество и обязанности переходят к наследникам. Оно может производиться по завещанию или по закону, с учетом прав лиц на обязательную долю.

Закон определяет, кто может или не может наследовать, а также гарантирует защиту уязвимых наследников, таких как несовершеннолетние или нетрудоспособные члены семьи.

Право на обязательную долю по наследству имеют лица, определенные статьей 1241 Гражданского кодекса Украины. Они наследуют половину частицы, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону.

Реклама

В эту категорию входят:

малолетние и несовершеннолетние дети наследодателя (родные или усыновленные)

нетрудоспособная вдова или вдовец

совершеннолетние нетрудоспособные дети (родные или усыновленные)

нетрудоспособные родители

Размер обязательной доли может включать стоимость имущества домашнего обихода, завещательные отказы и другие имущественные права. Суд имеет право уменьшать эту долю, учитывая характер взаимоотношений между наследодателем и наследником или другие важные обстоятельства.

Раньше мы писали о том, какой способ передачи имущества более выгоден — договор дарения или завещание. Больше об этом читайте в новости.