Кто имеет право на отсрочку от мобилизации и что для этого нужно – ответы на главные вопросы

Такие сотрудники не могут быть мобилизованы на службу в армии в течение срока отсрочки.

Право на отсрочку от мобилизации имеют забронированные граждане Украины, работающие на предприятиях критической инфраструктуры.

Об этом говорится в объяснении ситуации по мобилизации в Украине адвоката Инны Кострицкой.

Что означает бронирование

Предоставление отсрочки работникам, знания и навыки которых необходимы при работе предприятия, учреждения или организации – это бронирование. Об этом говорится, в частности, в тексте законов Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" и "О правовом режиме военного положения".

Также особенности бронирования во время военного положения дополнительно урегулированы постановлением Кабмина № 194 от 03 марта 2022 года (с изменениями).

"Существует ряд соответствующих актов Минобороны, однако большинство из них только для служебного пользования", — говорит Инна Кострицкая.

Кто имеет право на бронь от мобилизации

Согласно ст. 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат работающие граждане:

в органах государственной власти;

в других государственных органах;

в органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы).

Более того, согласно постановлению Кабмина № 194, бронирование военнообязанных осуществляется органами государственной власти, другими госорганами, а также предприятиями, учреждениями, организациями, удовлетворяющими потребности армии или населения.

Могут ли банки бронировать работников

Так, банковские учреждения также могут бронировать работников, которые привлекаются для работы во время особого периода (в том числе и военного положения).

Отдельно возможно бронирование водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и других подразделений армии Украины, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи, работников железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

Как получить бронь от призыва: 5 шагов

Общий порядок бронирования предусматривает следующие действия

Представление предложения от работодателя бронирования в соответствующий орган госвласти (например, военную администрацию). К заполненной форме следует добавить письмо с максимально детальным обоснованием необходимости бронирования желательно с добавлением подтверждающих документов (решения правительства, ОВА, копии заключенного договора и т.п.). Органы госвласти должны согласовать полученные предложения из Минобороны и представляют их Минэкономики вместе с обоснованием. Со своей стороны Минэкономики обобщает предложения, в течение одного рабочего дня принимает соответствующее решение и направляет его копию Минобороны, а также подавшего предложение госоргану. Минобороны через Генштаб ВСУ в однодневный срок направляет в ТЦК выписки из приказов Минэкономики. ТЦК по месту расположения предприятия оформляет бронирование: забронированных принимают на специальный военный учет, оформляют им удостоверение об отсрочке. Лицо на предприятии, ответственное за ведение военного учета, должно провести коммуникацию с работниками и ТЦК, а также внести сведения о бронировании к личным картам.

Для какой категории специалистов бронирование упрощено

Водителей и работников железной дороги бронируют по упрощенной процедуре:

подают предложение в Мининфраструктуру или областные или городские военные администрации,

принимают решение соответствующим органом и отправку его в Госпогранслужбу,

Мининфраструктура заявляет, что все необходимые документы будут оформлены в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика.

Напомним, после запуска "е-Бронирования" работники смогут получить выписку из специального реестра забронированных лиц. Как именно это будет работать, читайте в материале ТСН.ua.

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