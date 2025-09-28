Кто имеет право на отсрочку от мобилизации во время обучения - Минобразования дало ответ

Военные / © ТСН.ua

Отсрочка от службы при получении профессионального образования предоставляется только тем украинцам, которые ранее не учились ни в колледжах, ни в университетах. Такие случаи встречаются редко, ведь большинство граждан имеют по крайней мере одно образование.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью РБК-Украина

Чиновник отметил, что отсрочка действует только тогда, когда человек получает уровень образования, выше предыдущего.

«Например, если кто-то уже закончил университет и поступает в профтех, оснований для отсрочки нет. Она возможна только в случае, когда раньше не было никакого образования, кроме полного среднего», — пояснил Завгородний.

По его словам, злоупотреблений с этим механизмом в системе профтехобразования практически нет. В отличие от аспирантуры, где количество мужчин выросло именно из-за возможности избежать мобилизации, в профессиональных заведениях такой способ «отсидеться» не работает.

«В Украине лишь небольшая доля людей после школы вообще не получает никакого образования — ни профессионального, ни высшего. Поэтому в профтехах отсрочками пользуются единицы. К тому же обучение там короткое — около девяти месяцев, и главная цель заключается в том, чтобы люди быстро выходили на рынок труда», — добавил он.

Что предусматривает закон

В соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют:

учащиеся профессионально-технических заведений;

студенты профессионального предвысшего и высшего образования (по дневной или дуальной форме), если они получают уровень выше предыдущего;

докторанты и интерны в медицинских учреждениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине планируют сузить перечень военнообязанных лиц, которые не подлежат мобилизации. Правительство утвердило законопроект о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Они коснутся педагогов, научных работников и студентов.