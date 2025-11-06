ТСН в социальных сетях

Кто имеет право на выплаты после смерти военнослужащего

Для родных каждого погибшего военного, защищая нашу землю во время полномасштабной войны, предусмотрена не только социальная, но и финансовая поддержка от государства.

Законодательство Украины предусматривает несколько видов компенсации семьям погибших военнослужащих

Семья каждого украинского военного, погибшего во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию — единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн, согласно постановлению Кабмина №168.

На размер помощи оказывают влияние обстоятельства гибели военного. Если он погиб во время боевых действий на фронте, его родные имеют право на выплату в размере 15 млн грн. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не во время боевых действий, то объем компенсации будет меньше — 2,271 млн грн.

В настоящее время государство выплачивает семьям погибших воинов две суммы — 15 млн и 2,271 млн грн.

Кто может получить выплату

Выплата в размере 15 млн грн предусмотрена семьям погибших военнослужащих, погибших в боевых действиях. Для ее получения обязательно необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего.

Выплата в размере 2271000 грн (750 прожиточных минимумов) предусмотрена в случае гибели военного на службе, но не в условиях боевых действий.

Лица, которые могут получить выплату за погибшего воина:

  • дети, в том числе и усыновленные, зачатые при жизни погибшего или умершего лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав

  • один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо

  • родители (усыновители) погибшего или умершего лица, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели или смерти

  • внуки погибшего или умершего лица, если к моменту его гибели их родители погибли (умерли)

  • женщина (муж), с которой (с которым) погибшее или умершее лицо проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу

  • иждивенцы погибшего или умершего лица

