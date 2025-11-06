Кто имеет право на выплаты после смерти военнослужащего

Законодательство Украины предусматривает несколько видов компенсации семьям погибших военнослужащих / © Pixabay

Реклама

Семья каждого украинского военного, погибшего во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию — единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн, согласно постановлению Кабмина №168.

На размер помощи оказывают влияние обстоятельства гибели военного. Если он погиб во время боевых действий на фронте, его родные имеют право на выплату в размере 15 млн грн. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не во время боевых действий, то объем компенсации будет меньше — 2,271 млн грн.

В настоящее время государство выплачивает семьям погибших воинов две суммы — 15 млн и 2,271 млн грн.

Реклама

Кто может получить выплату

Выплата в размере 15 млн грн предусмотрена семьям погибших военнослужащих, погибших в боевых действиях. Для ее получения обязательно необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего.

Выплата в размере 2271000 грн (750 прожиточных минимумов) предусмотрена в случае гибели военного на службе, но не в условиях боевых действий.

Лица, которые могут получить выплату за погибшего воина:

дети, в том числе и усыновленные, зачатые при жизни погибшего или умершего лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав

один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо

родители (усыновители) погибшего или умершего лица, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели или смерти

внуки погибшего или умершего лица, если к моменту его гибели их родители погибли (умерли)

женщина (муж), с которой (с которым) погибшее или умершее лицо проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу

иждивенцы погибшего или умершего лица

Ранее мы писали о том, засчитывается ли военная служба в трудовой стаж. Больше об этом читайте в новости.