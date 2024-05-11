Кто имеет право направить на ВВК: ответы для гражданских, ограниченно пригодных и военных

ТСН.ua собрал все, что нужно знать о прохождении ВВК.

В Украине во время мобилизации для определения пригодности к военной службе военнообязанные и резервисты проходят проверку военно-врачебной комиссии (ВВК).

Гражданские военнообязанные лица, не состоящие на военном учете и не имеющие ни одного военно-учетного документа, будут вынуждены пройти ВВК. В настоящее время ВВК чаще всего действуют при местных военкоматах, поэтому после визита в ТЦК вам сразу дадут направление на прохождение осмотра.

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В частности, начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснял, что информация о пригодности к военной службе является одним из пунктов военно-учетных данных.

"Если у ТЦК и СП нет информации о пригодности, соответственно военнообязанный гражданин отправляется на ВВК, чтобы определить его пригодность к военной службе", – говорит Истомин.

Если же вы были в своем ТЦК больше года назад и получили там свой военно-учетный документ, однако не были мобилизованы, ВВК придется проходить снова.

Кто имеет право направлять на ВВК ограниченно пригодного

Согласно новым изменениям в законодательстве военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодный", будут иметь 9 месяцев для того, чтобы пройти повторную ВВК и получить новый вывод относительно своего статуса. Эта процедура станет необходимой для определения их пригодности к военной службе.

По словам директора Департамента здравоохранения Минобороны Оксаны Сухоруковой, ограниченно пригодные должны пройти ВВК в течение 9 месяцев после отмены этого статуса. Однако военнообязанные не могут самостоятельно идти на ВВК. Следует получить направление от ТЦК, в котором лицо находится на учете.

"Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек состоит на учете", – объяснила Сухорукова.

В то же время она призвала граждан к ответственности. "Если к вам не приходит в течение долгого периода времени уведомление от ТЦК, то следует пойти и обновить свои данные самостоятельно", — добавила Сухорукова.

Кто имеет право направлять военнослужащего на ВВК

Украинские военные после лечения в результате полученных ранений могут повторно пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе.

Кто дает направление на госпитальное ВВК военнослужащему:

прямой начальник от командира отдельной части, ему равных и выше;

органы управления и подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСП);

начальник гарнизона;

начальник военного лечебного учреждения из представления начальника лечебного отделения по месту лечения;

военный комендант гарнизона;

ТЦК и СП;

прокуратура и суд;

Какие документы нужно предоставить военнослужащему для проведения ВВК

Для направления на ВВК необходимо написать: два рапорта на имя командира воинской части: один – о выдаче справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии), второй – о направлении на ВВК.

Иногда военнослужащие жалуются, что их рапорты не хотят принимать. В таком случае посоветуем на горячую линию Командование медицинских сил ВСУ (044 522 83 58) и/или Министерства обороны Украины (0 800 500 442). Если это не помогло, можно подать в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК.

Для прохождения ВВК в военное время военнослужащему нужно иметь с собой следующие документы:

направление на медицинское освидетельствование ВВК;

медицинская книга;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (не обязательный документ в военное время);

служебная характеристика (не обязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч;

заверенную копию акта о несчастном случае (акт о несчастном случае не выдается при получении ранения при участии в боевых действиях, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом руки);

удостоверение УБД (по наличию);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий. Выдержки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч.

Ранее мы писали, что в мае вступают в силу важные изменения, касающиеся определения пригодности-непригодности к службе, а также ВВК.

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