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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Кто имеет право проводить мобилизацию на улице, кроме ТЦК: ответ юристки

Юрист рассказала, кто может участвовать в мобилизационных мероприятиях, кроме ТЦК.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Мобилизация 2026

Мобилизация 2026 / © ТСН

Правительственное постановление четко определяет круг лиц, обладающих законным правом осуществлять оповещения военнообязанных и вручать повестки. Процесс вручения может проходить с участием как представителей органов власти и силовых структур, так и гражданских лиц в определенных условиях.

Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН. ua.

По ее словам, в состав групп оповещения могут входить представители районных и городских государственных администраций или военных администраций, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, ТЦК и полицейские.

«Во время оповещения жителей многоквартирных домов в группы оповещения также могут включать гражданских лиц. В частности, это могут быть руководитель или председатель правления ОСМД, представители работодателя и учебных заведений», — отмечает юрист.

Ранее юрист Бекало рассказала, могут ли работники ТЦК проводить мобилизацию в гражданском.

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