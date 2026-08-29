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Кто имеет право проводить мобилизацию на улице, кроме ТЦК: ответ юристки
Юрист рассказала, кто может участвовать в мобилизационных мероприятиях, кроме ТЦК.
Правительственное постановление четко определяет круг лиц, обладающих законным правом осуществлять оповещения военнообязанных и вручать повестки. Процесс вручения может проходить с участием как представителей органов власти и силовых структур, так и гражданских лиц в определенных условиях.
Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН. ua.
По ее словам, в состав групп оповещения могут входить представители районных и городских государственных администраций или военных администраций, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, ТЦК и полицейские.
«Во время оповещения жителей многоквартирных домов в группы оповещения также могут включать гражданских лиц. В частности, это могут быть руководитель или председатель правления ОСМД, представители работодателя и учебных заведений», — отмечает юрист.
Ранее юрист Бекало рассказала, могут ли работники ТЦК проводить мобилизацию в гражданском.