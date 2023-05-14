Кто имеет право вручать повестку, можно ли ее вручать родственникам и в каком случае возможно обжалование — объясняет юрист

Во время действия военного положения в Украине мобилизованными могут быть все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине до 18 августа 2023 года. Мобилизированными могут быть военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие повестку.

Кто и как может вручать повестки и какая ответственность ждет лиц, решивших их проигнорировать, разъяснила юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева, передает "НВ".

Кто уполномочен вручать повестки

Как пояснила юрист, на повестке должна стоять подпись руководителя ТЦК или органа СБУ, СВР, исполкома поселкового или другого совета.

Согласно постановлению от 30 декабря 2022 г. № 1487, известить о вызове призывника или военнообязанного в ТЦК и СП, кроме собственно представителей ТЦК, могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов – в случае получения распоряжения ТЦК и СП;

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций также при наличии соответствующего распоряжения. К ним могут относиться и учебные заведения.

Могут ли вручить повестку студентам

Вручение повестки студенту или преподавателю означает необходимость уточнения учетных данных или прохождения медицинского осмотра.

Однако такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу только с их согласия.

Могут ли получить повестку родственники

Повестку должны вручить только лично человеку, которому он предназначен.

Порядок вручения повестки родственникам не регламентируется каким-либо нормативно-правовым актом.

Можно ли отказаться от получения повестки

В случае если лицо отказывается от получения повестки, в присутствии свидетелей составляется акт, который затем направляется в ТЦК и СП.

ТЦК и СП в соответствии с КУоАП рассматривают дела о следующих административных правонарушениях:

о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;

о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;

об испорчении военно-учетных документов или потере их по неосторожности.

То есть ТЦК будет решать, были ли в действиях человека признаки указанных админправонарушений. В случае, если лицо не согласно с решением, ему придется это решение обжаловать.

Ответственность за неявку после получения повестки

Это может быть квалифицировано как административное правонарушение в соответствии со статьей 210-1 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации". В таком случае в особый период личность ждет ответственность в виде штрафа — от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если человек прошел ВЛК и получил мобилизационное распоряжение, уклонение от мобилизации повлечет уголовную ответственность.

Можно ли обжаловать повестку

Повестка не является решением или действием органа власти, поэтому сама по себе не обжалуется.

Если ТЦК и СП допустил другие нарушения, например, незаконно мобилизовал человека без ВЛК или проигнорировав основания для отсрочки от мобилизации, именно эти незаконные действия нужно обжаловать.

Напомним, после снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно большая группа молодых мужчин, которых можно будет призвать в ВСУ.

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