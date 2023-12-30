Кто имеет право вручать повестку по новым правилам: список лиц

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. То есть мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) приходят повестки.

Вопрос вручения повесток в военкомат сегодня как никогда актуален. Однако процесс вручения повестки имеет свои правила, урегулированные законодательством.

Об этом РБК-Украина сообщила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Кто будет вручать повестки в Украине: список лиц и условий

Законопроектом предлагается нормировать практику вручения повесток, говорит Екатерина Анищенко. Ведь предлагаемые изменения предполагают две четкие возможности надлежащего вручения повесток мужчинам призывного возраста.

через электронный кабинет призывника

лично под подпись

В случае принятия проекта закона будет расширен круг лиц, которые могут вручать повестку лично под подпись.

"По новым предложениям, в случае их принятия, повестку сможет вручать либо работник полиции, либо представитель военкомата", – говорит Екатерина Анищенко.

Раньше этот вопрос нормирован не был, говорит адвокат. В настоящее время предусмотрено вручение повестки при наличии двух полномочных лиц — работника военкомата и работника полиции.

Также в настоящее время предусмотрена возможность вручения повесток работодателями, работниками ЖЭКов, председателями ОСМД. Но – только при наличии соответствующего распоряжения начальника военкомата.

"Новыми изменениями предлагается, чтобы работники ЖЭКов, главы ОСМД и другие также вручали повестки под личную подпись. Это предлагается путем внесения изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении", чтобы обеспечить явку лиц призывного возраста", — объясняет адвокат Riyako&Partners.

В этом же проекте закона говорится, что во время войны разрешается ограничение конституционных прав гражданина. Но это не какая-то новинка, обращает внимание адвокат.

"Это точно не та норма, которая появилась вот недавно. Еще в 2016 году было введено в действие и до сих пор действует постановление Кабинета министров, которое говорит, что в случае введения на территории Украины военного положения разрешается ограничивать конституционные права", — добавила она.

Напомним, ранее в Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах. По словам спикера Иллариона Павлюка, многие заявляют о готовности присоединиться к рядам ВСУ, "если их позовут".

Читайте ведущие новости: