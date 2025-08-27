Кто из 18-22-летних не сможет выезжать из Украины: четкий ответ ГПСУ

Граница

Чиновники в возрасте 18-22 лет не смогут свободно выезжать из Украины. Возможным остается пересечение границы при служебной командировке.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

Как говорится в постановлении, речь идет об ограничениях для мужчин 18–22 лет, занимающих должности в органах власти или местного самоуправления. Они остаются без изменений.

«Для этой категории граждан по-прежнему будет оставаться возможность пересечения границы только в служебную командировку», — пояснил он.

В ГНСУ также отметили, что мужчинам этого возраста для выезда нужно будет иметь не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Напомним, в Кабмин утвердил постановление о пересечении границы 18-22 летними. Так, с завтрашнего дня, 28 августа, выезжать смогут мужчины в возрасте до 22 лет включительно.

Правила касаются также граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал проект утвердившегося документа. Согласно ему, выезд за пределы Украины смогут совершать мужчины в возрасте 18-21 год. Впрочем, 22 летним пересечение границы запрещается.