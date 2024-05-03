Кто из госслужащих имеет право на бронирование от мобилизации: ответ Минобороны

Эти люди тоже на военном учете.

Государственные служащие, военнообязанные и не имеющие бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что они также могут быть вовлечены в Сил обороны.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Кстати, теми же запросами на честность и на справедливость можно объяснить то, что с принятием нового закона военные пенсионеры силовых структур — Министерства обороны, Нацполиции и т.д. — также становятся на военный учет", — сообщил Лазуткин.

Как известно, в течение 60 дней все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП.

Кто из госслужащих подпадает под бронирование от мобилизации

Спикер сообщил, что есть четкий перечень категорий, кто будет освобождаться от мобилизации. Есть четкие правила, они несколько изменились.

"Сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А". Чтобы было понятно широкой общественности – это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и соответственно являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будут бронироваться лишь на 50%.

Он добавил, что исполнители в госструктурах также могут быть мобилизованы. Кроме того, отсрочку от призыва будут иметь представители определенных органов государственного управления – судьи, представители Нацполиции, Нацгвардии и специалисты, вовлеченные в киберзащиту страны.

Ранее в Генштабе объяснили, что после обновления данных через электронный кабинет военнообязанные будут проходить ВЛК после получения повестки.

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