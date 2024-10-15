Кто из иерархов лучше всех соответствует должности главы единой Православной церкви в Украине – опрос

Результаты соцопроса свидетельствуют, что однозначное лидерство сохраняет Эпифаний – 50% всех респондентов хотели бы видеть его во главе единой Православной Церкви.
В Украине 50% опрошенных украинцев хотели видеть во главе единой Православной церкви митрополита Эпифания.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20 сентября – 3 октября 2024 года.
"На вопрос, кто из иерархов лучше всех соответствует должности главы единой Православной Церкви, однозначное лидерство сохраняет Эпифаний – 50% среди всех респондентов хотели бы видеть его во главе единой Православной церкви (76% среди определившихся со своим мнением).
Далее следуют следующие варианты:
- другой иерарх из Украины (8% среди всех респондентов и 12% среди определившихся);
- Онуфрий (соответственно, 6% и 9%);
- другой иерарх за пределами Украины (2% и 3%).
Треть респондентов ответили, что у них нет сложившейся позиции или что им безразлично.
Ранее стало известно отношение украинцев к созданию объединенной Православной церкви.
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