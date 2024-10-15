Кто из иерархов лучше всех соответствует должности главы единой Православной церкви в Украине – опрос

Результаты соцопроса свидетельствуют, что однозначное лидерство сохраняет Эпифаний – 50% всех респондентов хотели бы видеть его во главе единой Православной Церкви.

В Украине 50% опрошенных украинцев хотели видеть во главе единой Православной церкви митрополита Эпифания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20 сентября – 3 октября 2024 года.

"На вопрос, кто из иерархов лучше всех соответствует должности главы единой Православной Церкви, однозначное лидерство сохраняет Эпифаний – 50% среди всех респондентов хотели бы видеть его во главе единой Православной церкви (76% среди определившихся со своим мнением).

Далее следуют следующие варианты:

другой иерарх из Украины (8% среди всех респондентов и 12% среди определившихся);

Онуфрий (соответственно, 6% и 9%);

другой иерарх за пределами Украины (2% и 3%).

Треть респондентов ответили, что у них нет сложившейся позиции или что им безразлично.

Кто из православных иерархов, по Вашему мнению, лучше всех отвечает должности главы единой Православной Церкви в Украине / Фото: КМИС

Ранее стало известно отношение украинцев к созданию объединенной Православной церкви.

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