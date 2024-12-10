Кто из мобилизованных чаще всего попадает в штурмовые подразделения: в ТЦК ответили

Мужчин до 45 лет в основном направляют в штурмовые подразделения. Людей старше 45 лет – в другие части.

Во время мобилизации в Украине мужчин до 45 лет преимущественно направляют в штурмовые подразделения, тогда как людей старшего возраста (45+ лет) отправляют в подразделения обеспечения, артиллерийских и инженерных войск.

Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільне Суми".

"Молодых до 45 лет в основном направляют в штурмовые подразделения. Люди старше 45 лет — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны, таких как пограничники, Нацгвардии или Государственной службы специального транспорта", — говорит представитель ТЦК.

По его словам, сейчас трудно сказать, какие именно подразделения нуждаются больше всего людей.

"Все зависит от потребности государства. Если есть необходимость укомплектования определенных подразделений, это делается", — добавил Монукало.

Ранее стало известно, какие области Украины возглавляют рейтинг по обращению в центры рекрутинга.

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