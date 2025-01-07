Кто из мужчин имеет право уехать за границу с января 2025-го: юрист назвал категории

В Украине мужчины от 18 до 60 лет ограничены в выезде за границу. В стране идет мобилизация. Впрочем, для некоторых категорий населения есть исключения.

Кто может покинуть пределы страны, рассказал адвокат Владислав Косач в комментарии "РБК-Украина".

Во время военного положения за границу уехать могут:

мужчины старше 60 лет;

лица с инвалидностью; мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, или являющиеся родителями трех или более несовершеннолетних детей.

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью;

если лицо сопровождает супругу или родителей с инвалидностью;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны;

мужчины, которые были сняты с военного учета по состоянию здоровья или временно непригодны к службе;

те, кто осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью или другими людьми, нуждающимися в постороннем уходе.

По словам Владислава Косача, во время пересечения границы все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы. Лица, отсроченные от мобилизации, могут выехать за границу при наличии соответствующей отметки в военных документах.

Тем временем мужчины, которые зачислены в заграничные учебные заведения, могут уехать для продолжения учебы, но при этом должны иметь документы о зачислении. В свою очередь, лица, проживающие за границей, больше не имеют права выезжать из Украины во время военного положения.

По словам адвоката, для в случае необходимости лечения за границей из-за недоступности медицинских услуг лица также имеют право уехать за границу.

"Если пациент нуждается в длительном или дорогостоящем лечении, а также медицинских услугах, которые в настоящее время ограничены в Украине из-за полномасштабной войны, такой гражданин может быть направлен на лечение за пределы страны", — отметил специалист.

Для мужчин с рабочим контрактом за границей есть отдельные правила. Для выезда им необходимо иметь официально оформленный контракт, разрешение на выезд от военкомата и документы, подтверждающие цель поездки.

Для получения разрешения на выезд за границу мужчинам, планирующим трудоустройство за пределами Украины, следует обратиться с подтверждающими документами в военкомат. Такими документами могут быть приглашение от работодателя, копию паспорта, а при необходимости справка об отсутствии судимости. После проверки лицу выдается соответствующее разрешение.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект №12066, предусматривающий создание Единого реестра военнослужащих. В настоящее время данные о военнослужащих хранятся в реестре "Оберег" или в отдельных системах кадрового учета.

Читайте также: