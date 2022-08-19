Кто из мужчин может уехать за границу в отпуск: даже во время военного положения

Во время действия военного положения из Украины не могут выезжать мужчины от 18 до 60 лет. Однако правительство решило немного ослабить это решение и позволило некоторым категориям мужчин пересекать границу на время отпуска. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В Государственной пограничной службе сообщили, что военнообязанные мужчины, работающие государственными служащими, могут получить отсрочку от мобилизационных мероприятий во время войны и уехать за границу на время отпуска. Объясняется тем, что они забронированы за государственными учреждениями, где занимают определенные должности.

Какие документы нужно показать

В ГНС также рассказали, какие документы нужно предоставить, чтобы получить разрешение на пересечение границы Украины.

Прежде всего, мужчина для выезда за границу должен иметь при себе удостоверение об отсрочке от призыва, а также уведомление о зачислении на специальный военный учет. Эти документы работники таможни потребуют в обязательном порядке.

Кроме того, данная категория мужчин имеют право пересекать государственную границу в том случае, если поезда предусмотрена с целью командировки. В этом случае таможенники дополнительно будут дополнительно требовать документ, подтверждающий необходимость в служебной командировке.

Конечно, нужно будет также показать удостоверение об отсрочке от призыва, уведомление о зачислении на специальный военный учет или выписку из приказа Министерства экономики Украины.