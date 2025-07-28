Кто из мужчин с отсрочкой имеет право на выезд за границу: ответ юриста

Мобилизация. / © ТСН.ua

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В Украине во время действия военного положения часть отсрочочных мужчин могут выезжать за границу. Впрочем, такая возможность имеет не все категории.

Кто именно может уехать, рассказала адвокат Мария Ганина в комментарии РБК-Украина.

Право выезда имеют мужчины до 18 лет и старше 60 лет. Также пересечь границу могут украинцы с отсрочкой. Впрочем, по словам специалиста, отличаются документы, которые нужно подготовить для пересечения границы.

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В частности, выезжать могут:

мужчины с группой инвалидности;

те, кто сопровождает родителя, имеющего 1 или 2 группу инвалидности;

те, кто имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей;

родители, на иждивении которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;

а также другие категории.

У выезда за границу в каждой ситуации есть своя специфика и особенности, говорит Мария Ганина.

"Например, если есть группа инвалидности, то можно выезжать, но если среди документов человек подготовит пенсионное удостоверение по инвалидности. Только по справке МСЭК по инвалидности он выезжать не может. То есть для самой отсрочки справка МСЭК об инвалидности подходит, для выезда за границу – нет. Но не все", – объяснила адвокат.

Мужчины, получающие первое высшее образование, могут получить право на отсрочку. Однако за границу уехать им не разрешается.

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"Обучающиеся не подлежат мобилизации. Но за границу они выезжать не могут. В правилах пересечения границы в этом законе указано, кто может выезжать за границу во время военного положения. Советую всегда читать официальные документы, где четко указан перечень и требования для выезда или невыезда", - отмечает Мария Ганина.

Список категорий мужчин от 18 до 60 лет, которые могут законно выезжать за границу во время военного положения, указан в Постановлении №57 Кабинета министров. В ней же можно ознакомиться с тем, какие документы нужны для выезда мужчин каждой из категорий.

"То, что касается забронированных – действительно, они могут выезжать за границу не только по рабочим задачам и командировкам, но и в отпуск. Но для этого нужно подготовить отдельный пакет документов", – отмечает собеседница.

Для этого нужны:

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разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где мужчина работает;

приказ на отпуск;

справка о месте работы;

основной документ, подтверждающий его бронирование;

должны быть четко указаны даты, в период которых военнообязанный покидает страну и когда он вернется обратно;

должна быть указана страна, в которую вы едете.

Напомним, нардеп Федор Вениславский сообщил, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно. По его словам, речь идет о цифре до 30 тысяч человек.

Дата публикации 16:12, 20.07.25 Количество просмотров 77 В Одессе произошла стычка с участием сотрудников ТЦК