Кто из мужчин сможет получить документы за границей: ответ "Паспортного сервиса"

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспорт только на территории Украины. Однако, получить документы сможет несколько категорий украинцев за границей.

Об этом сообщил Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Вчера, 25 апреля, вступило в силу постановление Кабмина об изменениях в процедуре получения паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет. Теперь они смогут получить паспорт только в органах Государственной миграционной службы на территории Украины. Пересылка документов в зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" не будет осуществляться.

Возможность доступна только для лиц, определенных в перечне правил пересечения государственной границы гражданами Украины при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Категории, которые смогут получить паспортные документы за границей:

люди с инвалидностью;

опекуны над лицами с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью; лица, нуждающиеся в постоянном уходе; сопровождающие тяжелобольных детей;

лица из составных Сил обороны и безопасности;

пострадавшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, выехавшие на лечение за границу.

В частности, выдача паспортных документов граждан, подавших заявки до 25 апреля, будет происходить в порядке, действовавшем до вступления в силу постановления № 443 после устранения технических неисправностей.

Напомним, с 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Теперь они смогут только оформлять документы для возвращения в Украину. По новому закону о мобилизации №3633-IX от 11.04.2024 года, который вступит в силу 18 мая, предусматривается ограничение для мужчин 18-60 лет.

Тем временем в ОП объяснили ужесточение работы консульств за границей. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "просто есть люди, которые сбежали" из воюющей страны, а теперь пытаются протестными акциями "отстаивать свои права".

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