Кто из пенсионеров может оформить доплату более 1 тысячи гривен
Специальная доплата не назначается автоматически — для оформления нужно выполнить несколько условий и подать заявление в Пенсионный фонд.
Многие пожилые украинцы даже не подозревают, что могут получать дополнительную помощь от государства. Речь идет о специальной доплате. Однако назначают ее не автоматически — для оформления нужно выполнить несколько условий и подать заявление.
Об этом пишет издание «На пенсии».
Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет могут оформить доплату по уходу в размере 1038 гривен в месяц.
Для назначения выплаты необходимо пройти ВКК и подать заявление в Пенсионный фонд.
Эту выплату назначают не всем автоматически, а только при выполнении ряда условий. Человек должен:
• быть старше 80 лет;
• получать пенсию по возрасту;
• проживать сама и не иметь трудоспособных родственников, обязанных ее содержать;
• по заключению врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) нуждаться в постоянном уходе.
Доплата назначается по заявлению. Для этого нужно:
• обратиться к врачу и пройти ВКК;
• подать заявление в Пенсионный фонд;
• предоставить документы (паспорт, декларацию о доходах, медицинское заключение).
Если остались вопросы, звоните по телефону на «горячую линию» Пенсионного фонда Украины: 0800-503-753 (звонки бесплатные).
Возрастная доплата пенсионерам 70+
Также следует отметить, что пенсионеры в возрасте 70+ ежемесячно получают компенсационную доплату за возраст. Эта доплата устанавливается автоматически, без личного обращения в Пенсионный фонд. Но есть два важных условия: вы должны достичь определенного возраста — 70, 75 или 80 лет, а ваша пенсия не должна превышать 10 340 гривен.
После достижения 70 лет доплачивают 300 гривен, после 75 лет — 456 гривен, а после 80 лет — 570 гривен. Но эти доплаты не суммируются. То есть, если вы думаете, что в 75 лет будете получать 300 гривен + 456 гривен, то это работает не так. По достижении 75 лет вы получите только 156 гривен доплаты до тех 300 гривен, которые уже получали с 70 лет.
