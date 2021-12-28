Как увеличится стипендия студентов в 2022 году? / Pexels

Кто из студентов будет получать в 2022 году более 4000 гривен

Кто из студентов будет получать в 2022 году более 4000 гривен

В Государственном бюджете на 2022 год идет речь о повышении определенных стипендий для студентов. Какие стипендии будут получать студенты Украины с 1 января – об этом в материале ТСН.ua.

В 2022 году украинским студентам предусмотрено повышение именных и академических стипендий в более чем 1,5 раза. А вот студентам, получающим профессиональное образование, стипендии поднимут в 2,5 раза. Эти конфигурации предусмотрены проектом Госбюджета.

Повышение академической стипендии

Все студенты, получающие в Украине высшее образование, могут ожидать с 1 января 2022 повышения стипендии:

учащиеся профессиональных учреждений будут получать 1250 гривен ;

; студенты, обучающиеся в учреждениях профессионального высшего образования (бакалавр, профессиональный младший бакалавр, младший специалист) могут рассчитывать на стипендию 1510 гривен ;

; студенты заведений профессионального высшего образования, получающие повышенную стипендию, будут получать 1930 гривен ;

; студенты, которые учатся в высших учебных заведениях (бакалавр, младший бакалавр, специалист, магистр), могут рассчитывать на 2000 гривен ;

; студенты высших учебных заведений, получающих повышенную стипендию, получат 2550 гривен.

В какой мере увеличится президентская стипендия

С первого января 2022 года студенты, получающие президентскую стипендию, могут ожидать:

в профессиональных учебных заведениях - 2750 гривен ;

; в профессиональных учебных заведениях (специальности профессиональный младший бакалавр, бакалавр, младший специалист) - 3320 гривен ;

; в высших учебных заведениях и научных учреждениях (специальности младший бакалавр, бакалавр, специалист, магистр) - 4400 гривен.

Повышение стипендии от Кабинета министров

Академическая и именная стипендия от Кабмина предусмотрена особо усердным студентам. В 2022 году она также должна повыситься:

в профессиональных учреждениях - 2500 гривен ;

; в профессионально-технических образовательных учреждениях для специальностей профессиональный младший бакалавр, бакалавр, младший специалист - 3020 гривен ;

; в высших учебных заведениях – 4000 гривен.

Увеличится ли стипендия для победителей конкурсов?

Студенты, победившие в Международном языково-литературном конкурсе учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко и Международный конкурс по украинскому языку им. Петра Яцика также могут рассчитывать на увеличение стипендии в 2022 году:

в профессиональных заведениях - 2870 гривен;

в высших учебных заведениях – 3800 гривен.