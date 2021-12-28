Кто из студентов будет получать в 2022 году более 4000 гривен

В Государственном бюджете на 2022 год идет речь о повышении определенных стипендий для студентов. Какие стипендии будут получать студенты Украины с 1 января – об этом в материале ТСН.ua.
В 2022 году украинским студентам предусмотрено повышение именных и академических стипендий в более чем 1,5 раза. А вот студентам, получающим профессиональное образование, стипендии поднимут в 2,5 раза. Эти конфигурации предусмотрены проектом Госбюджета.
Повышение академической стипендии
Все студенты, получающие в Украине высшее образование, могут ожидать с 1 января 2022 повышения стипендии:
- учащиеся профессиональных учреждений будут получать 1250 гривен;
- студенты, обучающиеся в учреждениях профессионального высшего образования (бакалавр, профессиональный младший бакалавр, младший специалист) могут рассчитывать на стипендию 1510 гривен;
- студенты заведений профессионального высшего образования, получающие повышенную стипендию, будут получать 1930 гривен;
- студенты, которые учатся в высших учебных заведениях (бакалавр, младший бакалавр, специалист, магистр), могут рассчитывать на 2000 гривен;
- студенты высших учебных заведений, получающих повышенную стипендию, получат 2550 гривен.
В какой мере увеличится президентская стипендия
С первого января 2022 года студенты, получающие президентскую стипендию, могут ожидать:
- в профессиональных учебных заведениях - 2750 гривен;
- в профессиональных учебных заведениях (специальности профессиональный младший бакалавр, бакалавр, младший специалист) - 3320 гривен;
- в высших учебных заведениях и научных учреждениях (специальности младший бакалавр, бакалавр, специалист, магистр) - 4400 гривен.
Повышение стипендии от Кабинета министров
Академическая и именная стипендия от Кабмина предусмотрена особо усердным студентам. В 2022 году она также должна повыситься:
- в профессиональных учреждениях - 2500 гривен;
- в профессионально-технических образовательных учреждениях для специальностей профессиональный младший бакалавр, бакалавр, младший специалист - 3020 гривен;
- в высших учебных заведениях – 4000 гривен.
Увеличится ли стипендия для победителей конкурсов?
Студенты, победившие в Международном языково-литературном конкурсе учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко и Международный конкурс по украинскому языку им. Петра Яцика также могут рассчитывать на увеличение стипендии в 2022 году:
в профессиональных заведениях - 2870 гривен;
в высших учебных заведениях – 3800 гривен.