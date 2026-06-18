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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Кто из студентов в Украине может получить 10 тысяч гривен стипендии

Участники НМТ 2026 года, которые составят каждый предмет минимум на 185 баллов и останутся учиться в украинских вузах, в течение первого курса будут получать по 10 тысяч гривен ежемесячно.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Студенты

Студенты / © УНИАН

Участникам Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году будут выплачиваться ежемесячная стипедия. Да, они будут получать по 10 тысяч гривен от Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, если выполнят два условия.

Об этом сообщили в Фонде на странице Facebook, передает Новости.LIVE.

Кому назначат стипендию в 10 000 гривен

Стипендия будет выплачиваться тем, кто получит 185 баллов или выше по каждому предмету НМТ. Ее назначат при условии дальнейшего поступления в украинское высшее учебное заведение. Денежные выплаты будут поступать в первый год обучения.

«НМТ может быть не сложным. Но даже при условии, что вам придется приложить усилия, государство вас обязательно поддержит и поощрит. Мы будем рады видеть каждого в украинском университете», — говорится в сообщении.

Стипендия в Украине — последние новости

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что с 1 сентября 2026 года в Украине вырастут академические и именные стипендии для студентов высшего и профессионального высшего образования. В государственном бюджете на эти выплаты предусмотрено 6,6 млрд. гривен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Министерство образования и науки Украины наработает решение о повышении стипендий для студентов профессиональных колледжей.

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Дата публикации
Количество просмотров
38
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