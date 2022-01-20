Налог на подарок: при каких условиях, кто и сколько будет платить в 2022 году / pixabay.com

Кто из украинцев будет платить налог за подарок стоимостью свыше 1625 грн

Кто из украинцев будет платить налог за подарок стоимостью свыше 1625 грн

Согласно законам Украины, подарок облагается налогом, если его стоимость превышает 25% от минимальной заработной платы. Но платить налог на подарок следует не всем украинцам. Кого это коснется – читайте в материале ТСН.ua.

По словам младшего юриста юридической компании "Тарасов и партнеры" Андрей Журбенко, который дал интервью для "ГолосUA", в статье 165 Налогового кодекса Украины указано: средства или имущество, полученные в виде подарка, облагаются налогом тогда, когда их стоимость превышает 25% от минимальной зарплаты. На 2022 год это 1625 грн.

Напомним, что с 1 октября 2022 года минимальная зарплата должна возрасти до 6700 грн. И тогда вырастет также и стоимость облагаемого подарка. Эта сумма составит 1675 грн.

Налог на подарок: кто платит и сколько

Если такой подарок получит обычный человек, то, по словам юриста, уплачивать налог он не будет. Чаще о таких поступлениях никто не знает, ведь они нигде не отражаются в налоговых документах.

Так кого же коснется налог на подарок? Обычно его плательщиками становятся юридические и физические лица-предприниматели.

Уплачивать нужно 19,5% от полученных в подарок средств или стоимости другого имущества. Сюда входит 18% налог на доходы физлиц и 1,5% военный сбор.