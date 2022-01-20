Кто из украинцев будет платить налог за подарок стоимостью свыше 1625 грн

Согласно законам Украины, подарок облагается налогом, если его стоимость превышает 25% от минимальной заработной платы. Но платить налог на подарок следует не всем украинцам. Кого это коснется – читайте в материале ТСН.ua.
По словам младшего юриста юридической компании "Тарасов и партнеры" Андрей Журбенко, который дал интервью для "ГолосUA", в статье 165 Налогового кодекса Украины указано: средства или имущество, полученные в виде подарка, облагаются налогом тогда, когда их стоимость превышает 25% от минимальной зарплаты. На 2022 год это 1625 грн.
Напомним, что с 1 октября 2022 года минимальная зарплата должна возрасти до 6700 грн. И тогда вырастет также и стоимость облагаемого подарка. Эта сумма составит 1675 грн.
Налог на подарок: кто платит и сколько
Если такой подарок получит обычный человек, то, по словам юриста, уплачивать налог он не будет. Чаще о таких поступлениях никто не знает, ведь они нигде не отражаются в налоговых документах.
Так кого же коснется налог на подарок? Обычно его плательщиками становятся юридические и физические лица-предприниматели.
Уплачивать нужно 19,5% от полученных в подарок средств или стоимости другого имущества. Сюда входит 18% налог на доходы физлиц и 1,5% военный сбор.