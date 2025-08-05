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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Кто из украинских беженцев вернется домой — объяснение эксперта

Прежде всего из-за отсутствия общения и утраты статуса за границей часть беженцев мечтает о возвращении в Украину.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кто из украинских беженцев вернется домой — объяснение эксперта

Беженцы могут вернуться после войны по условиям экономического роста

Несмотря на то, что значительная часть выехавших из-за войны украинцев уже не планирует возвращаться на родину из-за безопасности и экономических соображений, есть беженцы, которые все же рассматривают вариант возвращения.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова в интервью «Радио Свобода».

Причина — трудности адаптации за границей

По ее словам, многие украинские женщины, которые имели высокую квалификацию и образование, эмигрировали в страны ЕС. Однако даже устроившись на работу, многие из них потеряли в социальном статусе по сравнению с жизнью в Украине.

Еще один важный вызов — социальная изоляция. В больших городах, таких как Мюнхен или Чикаго, украинцам легче найти свою среду, ведь там есть большие диаспоры. Однако в небольших городках или селах, где проживает всего несколько украинских семей, многие чувствуют себя отрезанными от привычного образа жизни.

«Образованные, активные, амбициозные — они привыкли к другому ритму, к общению, к активному участию в жизни. Когда этого не хватает, а изменить ситуацию сложно — возникает желание вернуться», — подчеркнула Либанова.

По ее мнению, в случае быстрого экономического восстановления после войны именно эти категории беженцев могут стать первыми, кто вернется в Украину ради возможностей для реализации своих профессиональных и личных амбиций.

Напомним, в Германии заговорили о сокращении социальной помощи беженцам из Украины из-за низкого уровня трудоустройства.

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