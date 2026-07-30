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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
208
Время на прочтение
2 мин

Кто из украинцев освобожден от уплаты налога на землю: полный перечень льготников

В Государственной налоговой службе объяснили, при каких условиях и в пределах каких норм площади участка пенсионеры по возрасту и другие льготники освобождаются от уплаты земельного налога.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Земля

Земля / © www.freepik.com/free-photo

Украинцы должны платить земельный налог, если имеют в своей собственности участки. Но есть категории лиц, освобожденных от этой оплаты.

К льготной категории, в частности, относятся пенсионеры по возрасту, сообщили в Государственной налоговой службе.

От налога на землю также освобождаются следующие украинцы:

  1. люди с инвалидностью первой и второй группы;

  2. физические лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет;

  3. ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

  4. физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Но не все так просто. Льгота, в частности для пенсионеров, действует в пределах предельных норм площади по каждому виду целевого использования земли:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;

  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

  • в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

  • для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

Отметим, что земельная льгота начинает действовать с месяца, наступающего после подачи заявления (или со следующего налогового года, если пропущены сроки).

Пенсионеры, имеющие право на земельную льготу, но имеющие в собственности несколько участков одного вида, должны до 1 мая подавать заявление в налоговую с указанием, на какие участки распространяется льгота.

Если право на льготу появилось в течение года, подать заявление необходимо в течение 30 дней.

Напомним, что украинцам доступны разные социальные льготы, в частности, бесплатный проезд в транспорте или бесплатная правовая помощь.

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Дата публикации
Количество просмотров
208
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