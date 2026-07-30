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- Украина
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Кто из украинцев освобожден от уплаты налога на землю: полный перечень льготников
В Государственной налоговой службе объяснили, при каких условиях и в пределах каких норм площади участка пенсионеры по возрасту и другие льготники освобождаются от уплаты земельного налога.
Украинцы должны платить земельный налог, если имеют в своей собственности участки. Но есть категории лиц, освобожденных от этой оплаты.
К льготной категории, в частности, относятся пенсионеры по возрасту, сообщили в Государственной налоговой службе.
От налога на землю также освобождаются следующие украинцы:
люди с инвалидностью первой и второй группы;
физические лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет;
ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.
Но не все так просто. Льгота, в частности для пенсионеров, действует в пределах предельных норм площади по каждому виду целевого использования земли:
для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;
для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):
в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;
для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;
для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;
для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.
Отметим, что земельная льгота начинает действовать с месяца, наступающего после подачи заявления (или со следующего налогового года, если пропущены сроки).
Пенсионеры, имеющие право на земельную льготу, но имеющие в собственности несколько участков одного вида, должны до 1 мая подавать заявление в налоговую с указанием, на какие участки распространяется льгота.
Если право на льготу появилось в течение года, подать заявление необходимо в течение 30 дней.
Напомним, что украинцам доступны разные социальные льготы, в частности, бесплатный проезд в транспорте или бесплатная правовая помощь.