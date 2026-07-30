Кто из украинцев освобожден от уплаты налога на землю: полный перечень льготников

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Украинцы должны платить земельный налог, если имеют в своей собственности участки. Но есть категории лиц, освобожденных от этой оплаты.

К льготной категории, в частности, относятся пенсионеры по возрасту, сообщили в Государственной налоговой службе.

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От налога на землю также освобождаются следующие украинцы:

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люди с инвалидностью первой и второй группы; физические лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет; ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»; физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Но не все так просто. Льгота, в частности для пенсионеров, действует в пределах предельных норм площади по каждому виду целевого использования земли:

для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

Отметим, что земельная льгота начинает действовать с месяца, наступающего после подачи заявления (или со следующего налогового года, если пропущены сроки).

Пенсионеры, имеющие право на земельную льготу, но имеющие в собственности несколько участков одного вида, должны до 1 мая подавать заявление в налоговую с указанием, на какие участки распространяется льгота.

Если право на льготу появилось в течение года, подать заявление необходимо в течение 30 дней.

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Напомним, что украинцам доступны разные социальные льготы, в частности, бесплатный проезд в транспорте или бесплатная правовая помощь.

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