Кто из военных должен подавать декларации о доходах - разъяснение Минобороны

Декларация / © ТСН

Реклама

В Украине с начала 2026 года стартовала очередная кампания электронного декларирования за 2025 год, и несмотря на действие отсрочки для большинства военнослужащих ВСУ, отдельные категории обязаны подавать декларации в установленные сроки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в Facebook.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года начался этап подачи ежегодных деклараций за прошлый год. Предельный срок подачи документов — до 1 апреля 2026 года. В то же время для большинства военнослужащих Вооруженных сил Украины продолжает действовать отсрочка на подачу деклараций в связи с военным положением.

Реклама

Вместе с тем действующее законодательство предусматривает исключения. Даже в условиях военного положения обязанность ежегодного декларирования сохраняется для отдельных должностных и служебных лиц в секторе обороны.

В частности, декларации должны подавать министры и их заместители, а также военнослужащие, которые проходят службу в аппарате Министерства обороны Украины, включая тех, кто находится в командировке.

Кроме того, требование о представлении деклараций распространяется на членов военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, в том числе командированных, а также на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Исключение сделано только для лиц рядового состава подразделений охраны ТЦК и СП.

Также обязанность декларирования сохраняется для военнослужащих и должностных лиц, которые непосредственно привлечены к закупкам товаров, работ и услуг оборонного назначения или осуществляют контроль за их качеством.

Реклама

В Министерстве обороны подчеркнули, что соблюдение требований финансового контроля для определенных категорий военнослужащих является обязательным независимо от действия военного положения, а представление деклараций должно состояться в определенные законом сроки.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Полтавщине депутат забыл указать в декларации, что у него есть более 200 млн грн в криптовалюте.