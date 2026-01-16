- Дата публикации
-
Категория
Украина
Кто из забронированных может выехать за границу во время войны
Для выезда забронированному не нужно просить письменного разрешения руководителя предприятия, однако он должен получить от него подписанный приказ о командировке или отпуске.
Во время военного положения выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен. Исключение составляют отдельные категории лиц, среди которых забронированные работники.
Кто именно может пересекать государственную границу и какие документы нужны для этого — объяснили в Министерстве юстиции.
В правилах пересечения государственной границы гражданами Украины указано, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, имеют право пересекать государственную границу, однако не все с отсрочкой могут уехать.
В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время, не подлежат призыву на военную службу. Такие лица состоят на специальном военном учете.
Однако в правилах указано только о порядке пересечения государственной границы забронированного работника в командировку. Относительно возможности пересечения границы при отпуске — четкого нормативно-правового регулирования нет.
В то же время, некоторые государственные служащие, например, члены Кабинета министров Украины, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов, а также другие лица, определенные в ст. 2-14 правил не могут пересекать государственную границу с целью отпуска.
Список необходимых документов для выезда за границу:
паспорт гражданина Украины для выезда за границу
бумажный военно-учетный документ или электронный вариант в приложении «Резерв+» (должен содержать отметку о бронировании и внесенный в систему «Оберег»)
выписка из приказа об отпуске или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т.п.)
другие документы для подтверждения цели поездки
Важно: работник, который планирует уехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, препятствующих выезду за пределы страны или нарушать правила военного учета.
