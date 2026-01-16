Кто из забронированных может выехать за границу во время войны

Реклама

Во время военного положения выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен. Исключение составляют отдельные категории лиц, среди которых забронированные работники.

Кто именно может пересекать государственную границу и какие документы нужны для этого — объяснили в Министерстве юстиции.

В правилах пересечения государственной границы гражданами Украины указано, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, имеют право пересекать государственную границу, однако не все с отсрочкой могут уехать.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время, не подлежат призыву на военную службу. Такие лица состоят на специальном военном учете.

Однако в правилах указано только о порядке пересечения государственной границы забронированного работника в командировку. Относительно возможности пересечения границы при отпуске — четкого нормативно-правового регулирования нет.

В то же время, некоторые государственные служащие, например, члены Кабинета министров Украины, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов, а также другие лица, определенные в ст. 2-14 правил не могут пересекать государственную границу с целью отпуска.

Список необходимых документов для выезда за границу:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу

бумажный военно-учетный документ или электронный вариант в приложении «Резерв+» (должен содержать отметку о бронировании и внесенный в систему «Оберег»)

выписка из приказа об отпуске или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т.п.)

другие документы для подтверждения цели поездки

Важно: работник, который планирует уехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, препятствующих выезду за пределы страны или нарушать правила военного учета.

