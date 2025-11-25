ТСН в социальных сетях

Украина
180
1 мин

Кто и как готовится к новогодним праздникам: Днепр — на елку 3,4 млн, Тернополь — без в знак уважения к погибшим

Города Днепр и Тернополь в этом году встречают праздники по-разному.

Автор публикации
Наталия Магдык
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото / © pixabay.com

В Украине в нескольких городах активно готовятся к новогодне-рождественским праздникам, тогда как другие выбирают более сдержанный формат — с учетом безопасности и финансовых вызовов.

В Днепре коммунальное предприятие «Горсвет» объявило тендер на закупку новогодних конструкций и иллюминационного оборудования на сумму 3,4 млн грн.

За эти средства планируется приобрести искусственную елку высотой 5 метров с комплектом декораций, светодиодные конструкции «Почтовый сундук», «Трон», «Снежинка» и «Змейка», а также гирлянды типа «Бахрома» и «Цепочка».

До 21 декабря подрядчик должен доставить все приобретенные конструкции на склад. В тендерной документации не указан монтаж освещения и елки, что может свидетельствовать о возможном объявлении дополнительного тендера на эти работы.

Как отмечают в городском совете, закупка проводится несмотря на войну, обстрелы и постоянные угрозы на Днепропетровщине, что вызывает общественный интерес относительно целесообразности таких расходов.

В Тернополе в этом году отказались от установки новогодней елки в центре города. Такое решение принято из-за гибели 34 человек в результате ракетной атаки россиян на город 19 ноября.

Напомним, в результате российского обстрела Тернополя 19 ноября погибли 34 человека, среди них 6 детей. Ранены 94 человека, из них 18 детей. Спасены 46 человек, среди них 7 детей.

