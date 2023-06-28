Кто контролировал Каховскую ГЭС: расследователи установили находившихся на дамбе оккупантов, которые "действовали по команде"

Журналисты-расследователи установили, кто именно из российских военных контролировал Каховскую ГЭС, чьи команды они выполняли и о чем говорили при подрыве дамбы.

Об этом говорится в материале Схем (Радио Свобода) и агентстве Следствие.Инфо.

Журналисты-расследователи идентифицировали армейцев РФ и их командиров, а также получили эксклюзивные перехваты разговоров, происходивших между российскими военными в ночь разрушения.

Согласно сообщениям ГУР и Офиса президента Украины, позиции на Каховской ГЭС и рядом с ней обустроили бойцы 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригады Сухопутных войск РФ.

Специалисты установили имена российских военных этой бригады, которые непосредственно контролировали Каховскую ГЭС. Со ссылкой, в частности, на видео, которое на дамбе и в помещениях ГЭС снимали российские пропагандистские медиа, несмотря на то, что бойцы прятали лицо в балаклавах, удалось идентифицировать 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин", который, судя по фото соцсети "Вконтакте", активно участвовал в оккупации Херсонщины.

По свидетельству знакомых оккупанта, он до сих пор находится в Новой Каховке вместе с другими военными 205-й ОМСБр. От них стало известно, что после разрушения плотины "Грузина" в России наградили.

Удалось идентифицировать 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин". Фото: "Схемы"

Еще один военный, который зимой 2022 получил "Орден "За отвагу", сержант инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслан Магомедов. А награждал его заместитель командира 205-й бригады с позывным "Полигон", 36-летний майор Денис.

Заместитель командира 205-й бригады с позывным "Полигоном" майор Денис Мищенко. Фото: "Схема"

Награждение произошло в Парке Славы Новой Каховки.

"То, что взорвали Каховскую ГЭС именно бойцы 205 отдельной мотострелковой бригады, является основной версией, которую озвучивают как украинские чиновники, так и СМИ. Преимущественно речь шла о ее военном опыте (участии в Чеченской войне), девизе («мы вернемся даже с ада»). ) и данные по личному составу и командованию (командиром называли подполковника Эдуарда Шандуру). Однако журналисты установили, что состав бригады, в том числе и ее руководства, изменился с тех пор, как ГУР в последний раз публиковало соответствующий список", — говорится в материале.

Журналисты получили от источников в одном из государственных органов специального назначения Украины обновленный список бойцов. Фото: "Схемы"

Журналисты получили от источников в одном из государственных органов специального назначения Украины обновленный список бойцов 205 бригады. В общей сложности 400 человек из мотострелковых батальонов, роты спецсвязи, гаубических самоходно-артиллерийских дивизионов.

ТСН.ua собрал истории тех, кто спасал людей во время потопа, вернулся в Херсон, а также работает в городе под обстрелами кафиров сейчас.

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